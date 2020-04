Stadtbus: Mund-Nasenschutz nicht vergessen! Ab heute ist in allen öffentlichen Verkehrsmitteln Schutzmasken-Pflicht

Krems: Der öffentliche Verkehr bleibt auch in der Corona-Krise aufrecht. Der Stadtbus ist auf allen fünf Linien zu den gewohnten Betriebszeiten unterwegs. Mitfahren darf ab heute jedoch nur, wer einen Mund-Nasenschutz trägt.

„Der öffentliche Personennahverkehr – und damit der Stadtbus – nimmt in der aktuellen Krise einen wichtige Funktion ein für all jene, die nicht so mobil sind. Der Stadtbus fährt deshalb verlässlich auf allen fünf Linien zu den üblichen Betriebszeiten, auch wenn die Auslastung derzeit gering ist“, betont Stadtbus-Verantwortlicher Christian Braun.

Umso wichtiger sei es jetzt, alles dafür zu tun, die Ansteckungsgefahr zu vermeiden, weist er auf die seit heute gültigen Regeln hin: Abstand halten und einen Nasen-Mundschutz tragen! Passagiere steigen beim hinteren Eingang ein. Tickets gibt es ausschließlich bei den Vorverkaufsstellen. Nähere Info: Tel. 02732 / 801-459, stadtbus@krems.gv.at , Fahrpläne und Tickets online: www.vor.at , www.oebb.at

Im Bild: Nicht vergessen: Der Mund-Nasenschutz ist im Stadtbus Pflicht; © Stadt Krems

Rückfragen: Ursula Altmann, Tel. 02732 / 801-227