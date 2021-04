Krems: „Die Lebensqualität in einer Stadt hängt hauptsächlich von einer leistungsstarken Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ab.

Damit wir diese für die Zukunft sicherstellen können, nehmen wir auch heuer wieder viel Geld in die Hand“, sagt Infrastruktur-Stadtrat Werner Stöberl. „Verkehrsbehinderungen und Baulärm sind leider unvermeidbar. Die Projekte sind jedoch so geplant, dass die Belastung so gering wie möglich bleibt“, appelliert er an Geduld und Verständnis der Bürgerinnen und Bürger.

Maßnahmen in allen Stadtteilen

Aktuelle Bauarbeiten finden auch in Rehberg statt: Im Partschenweg werden Kanal und Wasserleitung erneuert. Im Stadtteil Stein wird seit Anfang des Jahres die Sanierung der beschädigten Stützmauer in der unteren Reisperbachtalstraße fortgesetzt. Die Arbeiten sind voraussichtlich im Mai abgeschlossen. Anfang Mai beginnen die Arbeiten für die Sanierung von Gas-, Wasser- und Stromleitungen am Pfaffenbergweg (Stein-Förthof). Damit verbunden ist ebenfalls eine Sperre. Im Juni wird in der Reisperbachtalstraße zwischen Hinterer Fahrstraße und Steiner Landstraße die Wasserleitung saniert.

In Weinzierl und Mitterweg steht Ende Juni nach den Leitungssanierungen der vergangenen Jahre abschließend die Wiederinstandsetzung der Fahrbahn auf dem Plan. In Krems-Süd – konkret in Angern – wird die Fahrbahn saniert. Im Bereich des neuen Feuerwehrhauses Krems-Süd ist im Bereich der Dorfstraße ein neuer Gehsteig geplant. In Egelsee sind ab Herbst ebenfalls Leitungssanierungen gelant.

Versorgung für neue Wohnbauten

In Zusammenhang mit dem regen Wohnbau in der Stadt ist auch der Ausbau der Infrastruktur notwendig. Dies betrifft die Errichtung von Zufahrtsstraßen und Gehsteige zu den Wohnhäusern sowie neue Ver- und Entsorgungsleitungen und Hausanschlüsse. Derzeit etwa laufen Arbeiten am Steindl, wo der Kraxenweg im südlichsten Teil ausgebaut wird. Kosten: 140.000 Euro. Ende April starten umfassende Straßenbauarbeiten (Kanal, Straße, Beleuchtung) in Landersdorf (Margarete-Deißenberger-Gasse). Ende Mai folgen Arbeiten mit Kosten von 450.000 Euro im Bereich der neuen Wohnbauvorhaben in Weinzierl (Bernhardigasse, Klomserstraße) und ab Herbst in der Reitenhaslacher Gasse.



Baustellen in der Altstadt

In den Sommerferien ist die Fahrbahnsanierung im Kreisverkehr bei der Wiener Brücke geplant. Mit Verkehrsbehinderungen muss man im Sommer auch in der Altstadt rechnen. In der Wachtertorgasse wird die Wasserleitung saniert. Die Straße muss teilweise gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Foto: Großbaustelle Ringstraße im zweiten Jahr: Für den neuen Kanal werden Rohre im Durchmesser von 1,8 Meter verlegt © Stadt Krems,

Informationen-Fotos:

Ursula Altmann

Stadtkommunikation, Marketing & Sales

Magistrat der Stadt Krems

Obere Landstraße 4

-3500 Krems

T +43 (0)2732/801 227

M +43 (0)676/848 828 227

http://www.krems.gv.at