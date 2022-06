Tödlicher Arbeitsunfall in der Stadtgemeinde Krems an der Donau: Ein 47-jähriger Angestellter aus der Stadt Krems war am Vormittag des 2. Juni 2022 mit der Weingartenpflege im Stadtgemeindegebiet von Krems an der Donau beschäftigt.

Mit einem Traktor und mit Hilfe einer am Heck befestigten Weingartenspritze wurden die Weinreben gepflegt. Vermutlich durch eine Unachtsamkeit des Lenkers sei die Zugmaschine gegen 11.45 Uhr im sehr schmalen und steilen Gelände auf die Seite gekippt und anschließend die Böschung hinabgestürzt.

Der 47-Jährige sei von der Zugmaschine geschleudert und unter dem Traktor eingeklemmt worden. Er verstarb noch am Unfallort.

LPD-NOE