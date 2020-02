Krems: Neuerlicher Gästezuwachs – 256.523 Nächtigungen bedeuten ein Plus um fast 4 Prozent

Die Landesgalerie Niederösterreich als neuer Besuchermagnet, erweiterte Bettenkapazitäten in der hochwertigen Hotellerie, verbessertes Gästeservice und attraktive Veranstaltungen im Jahreskreis: Das sind jene Faktoren, die zur Erfolgsbilanz des Kremser Tourismus im vergangenen Jahr beigetragen haben.

„Krems ist seit jeher ein attraktives Reiseziel, schon aufgrund seiner Lage in der Weltkulturerbe-Landschaft Wachau. Doch das alleine macht den Erfolg nicht aus. Es ist ein Mix aus attraktiven Angeboten und Service für die Gäste der Stadt, aus Kunst- und Kulturhighlights, Erlebnis, Kulinarik und verstärkten Marketingmaßnahmen“, dokumentiert Bürgermeister Dr. Reinhard Resch das neuerliche Top-Ergebnis. 256.523 Übernachtungen zählten die Kremser Beherbergungsbetriebe im vergangenen Jahr. Das sind um fast 10.000 Nächtigungen mehr als im Jahr zuvor (plus 3,91 Prozent).

Im Frühjahr 2019 wurde mit der Eröffnung der Landesgalerie Niederösterreich ein weiterer Meilenstein in der Kulturstadt Krems gesetzt. 70.000 Besucher im ersten Jahr allein in diesem Ausstellungshaus und unzählige weitere Kunst- und Kulturaktivitäten unterstrichen einmal mehr den Ruf von Krems als Kulturmetropole des Landes. Punkten konnte Krems auch mit der Erweiterung der Bettenkapazitäten, vor allem im hochqualitativen Sektor. So wurde im letzten Quartal 2019 der Zubau des Steigenberger Hotel & Spa mit 32 neuen Zimmern eröffnet.

Mehr Gäste aus Polen, Tschechien und Bayern

Der Anteil an ausländischen Gästen ist 2019 geringfügig gewachsen und beträgt 45 Prozent. Am treuesten sind nach wie vor die Nachbarn aus Deutschland. Der am stärksten wachsende Markt ist Polen, gefolgt von Baden-Württemberg, Berlin, Bayern, Tschechien und Slowakei. Betrachtet man das Inland, so hatte Krems bei Gästen aus Tirol und Salzburg besonders starke Zuwächse.

Kremser Tourismus neu aufgestellt

Seit Beginn des neuen Jahres liegen die Tourismus-Agenden in den Händen der Stadtmarketing Krems GmbH. Zu Beginn des vergangenen Jahres übersiedelte das Kremser Tourismus-Büro samt der Tourismus-Info an eine der schönsten Adressen der Stadt mitten im historischen Stadtkern, ins ehemaligen Dominikanerkloster auf dem Körnermarkt. Diese wird nach der Umstrukturierung nun von der Donau Niederösterreich Tourismus betrieben. Michael Biedermann von der Stadtmarketing GmbH: „Mit verstärkten Marketingmaßnahmen, neuen Veranstaltungen und dem Ausbau des Kongresstourismus wollen wir einerseits den Bekanntheitsgrad der Stadt weiter steigern und in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden der Region die Weiterentwicklung als wichtigste Urlaubsdestination in Niederösterreich vorantreiben.“

Informationen-Foto: Ursula Altmann, Stadt Krems, www.krems.gv.at