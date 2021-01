Krems: Die Umbauarbeiten für das Umspannwerk Krems sind abgeschlossen, wodurch die Versorgungsicherheit für die Stadt Krems und der im Umland befindlichen Industrie- und Gewerbebetriebe wesentlich erhöht wird.

„Das Umspannwerk Krems ist nun für künftige Aufgaben gut gerüstet. Dabei geht es vor allem um den Anstieg von Photovoltaik-Anlagen, Wärmepumpen und E-Fahrzeugen“, erläutert Friedrich Köck, Leiter des Netz NÖ Service Centers in Krems. Investiert wurden insgesamt rund 6 Mio. Euro.

Die Umbauarbeiten dauerten rund zwei Jahre. „Da an das Umspannwerk Krems Wohnhausanlagen angrenzen, versuchten wir die Lärmbelästigung für die Anrainer so gering als möglich zu halten. Danke an alle Anrainerinnen und Anrainern für ihr Verständnis – es gab keine einzige Beschwerde “, so Köck.



Netz NÖ

Für den Transport und die Verteilung von Strom verfügt Netz NÖ in Niederösterreich über ein modernes Leitungsnetz mit einer Gesamtlänge von rund 53.100 km Mittel- und Niederspannungsleitungen und ca. 1.406 km 110 kV Leitungen.

Bildbeschreibung: Friedrich Köck, Leiter Netz NÖ Service Center in Krems. Fotocredits: EVN / Matejschek

