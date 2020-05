Grafenegg: Ein 30-jähriger ungarischer Staatsbürger lenkte am 25. Mai 2020, gegen 23.20 Uhr, einen Klein-Lkw.

Dies samt Anhänger auf der S 33 in Richtung St. Pölten durch das Gemeindegebiet von Grafenegg. Zur gleichen Zeit lenkte ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Mattersburg einen Pkw, ohne Besitz einer gültigen Lenkberechtigung zu sein und in einem vermutlich durch Alkohol beeinträchtigten Zustand, in die gleiche Richtung.

Aus bisher unbekannter Ursache fuhr der 32-jährige Pkw-Lenker dem Anhänger hinten auf. Durch den Anprall wurde der auf dem Anhänger geladene Pkw auf die Fahrbahn geschleudert. Während der 30-Jährige die Unfallstelle absicherte und die Einsatzkräfte verständigte flüchtete der 32-jährige, indem er über die Lärmschutzwand kletterte.

Dabei dürfte sich der 32-Jährige beim Aufprall hinter der Lärmschutzwand Verletzungen schweren Grades zugezogen haben. Er wurde von der Feuerwehr unter Zuhilfenahme technischen Gerätes gerettet und nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Krems an der Donau verbracht. Während der Unfallerhebungen waren der Pannenstreifen und der erste Fahrstreifen gesperrt.

LPD-NOE