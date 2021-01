Bezirk Hollabrunn: Ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Hollabrunn lenkte am 3. Jänner 2021, gegen 13.25 Uhr, einen Pkw auf der L 43 im Gemeindegebiet von Hohenwarth-Mühlbach, aus Richtung Strass kommend in Fahrtrichtung Hohenwarth.

Aus bislang unbekannter Ursache dürfte er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und anschließend gegen eine Feldzufahrt geprallt sein. Das Fahrzeug kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand.

Nachkommende Fahrzeuglenker setzten umgehend die Rettungskette in Gang. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Mann aus dem Fahrzeug befreien. Nach der Versorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Universitätsklinikum Krems an der Donau geflogen.

LPD-NOE