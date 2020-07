Gemeindegebiet Rohrendorf: Eine 53-jährige Frau aus dem Bezirk Krems lenkte am 22. Juli 2020, gegen 17.05 Uhr, einen Pkw auf der B 35 aus Richtung Gedersdorf kommend in Richtung Rohrendorf.

Dahinter fuhr ein weiterer Pkw, gelenkt von einem 31-jährigen Mann aus dem Bezirk Krems.

Aus bisher unbekannter Ursache dürfte der nachkommende Pkw, gelenkt von einem 26-Jährigen aus St. Pölten, gegen das Heck des von dem 31-Jährigen gelenkten Pkw geprallt sein. Durch den Anprall wurde der Pkw auf den davor fahrenden Pkw der 53-Jährigen geschleudert. Einer dieser Pkw dürfte durch Anprall noch gegen den entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 75-jährigen Frau aus Krems geschleudert worden sein.

Durch den Verkehrsunfall wurde die 75-Jährige unbestimmten Grades und ihr 80-jähriger Mitfahrer schweren Grades verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Krems an der Donau verbracht. Die 53-Jährige und der 31-Jährige wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und begaben sich in ärztliche Behandlung. Bei dem 31-jährigen wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Er wurde der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Nach dem Verkehrsunfall flüchtete der 26-jährige zu Fuß von der Unfallstelle. Eine sofortige Fahndung verlief negativ.

Die B 35 war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 18.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

Der 26-Jährige stellte sich am 23. Juli 2020, vormittags, bei der Polizeiinspektion Hadersdorf am Kamp. Als Grund für die Fahrerflucht gab er einen Schockzustand an. Er wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau und der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

