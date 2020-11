Krems: Für Wartungsarbeiten am Hochwasserschutz in Stein ist es notwendig die B3 auf Höhe der Mautener Brücke am Samstag, 28. November, in beide Richtungen zu sperren.

Ab 13 Uhr wird der Verkehr vom Kreisverkehr Förthof bis zur Kreuzung Reisperbachtalstraße über die Steiner Donaulände geleitet.

