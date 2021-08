Bezirk Krems: Wasserpädagogik ist COOOOL….,

das war der Tenor von 33 Kindern, acht Pädagogen aus allen Gemeinden der Kleinregion Kampseen und dem 6-köpfigen Team der Unterwasserwelt Schrems nach drei Stunden spielen am Bach im Schlosspark in Jaidhof am 27. Juli 2021.

Ein wunderschöner Sommertag in der idyllischen Umgebung mit unheimlich viel Leben an einem Ort der normalerweise von Stille geprägt ist. Vier Wasserstationen wurden unter der Leitung des Teams der Unterwasserwelt Schrems von Kindergartenkindern, Volksschülern und Mittelschülern bespielt. Keschern im Bach, Experimente mit verschiedenen Inhaltstoffen in Wasserbehältern, Reaktionen des Wassers auf Gegenstände und Rollenspiele konnten drei Stunden lang begeistern.

Der Hintergrund dieser Aktion ist die Bewusstseinsbildung in den regionalen Kindergärten, Volksschulen und Mittelschulen. Das örtliche Gewässer (Bach, Teich, uvm.) soll als (empfindliches) Ökosystem wahrgenommen werden.

Die benötigten Arbeitsmaterialien werden in altersgerechte „Wasserkisten“ verpackt und im Herbst an die regionalen pädagogischen Einrichtungen übergeben. Damit kann jederzeit individuell Wasserpädagogik den Lehrplan ergänzen und die Kinder auf die Thematik sensibilisieren. Dieser Wasserspieltag in den Ferien war ein Probelauf, ob und wie das gemeinsam erarbeitete Programm durch das KLARteam Viktoria Grünstäudl und Nina Hubaczek, den PädagogInnen, der Unterwasserwelt Schrems und mit Unterstützung der NÖ.Regional in der Praxis funktioniert.

Für alle Beteiligten war es ein abwechslungsreicher, interessanter und lustiger Vormittag!

Dieses Projekt wird im Rahmen des Programms „KLAR! Region Kampseen“ durchgeführt und von der NÖ. Regional tatkräftig mitbetreut.

Im Bild: Zahlreiche Kinder aus den Volksschulen, Mittelschulen sowie Kindergärten aus der Kleinregion Kampseen nahmen an dem Wasserspieltag teil. (c) KLAR! Kampseen

Information und Kontakt

KLAR! Region Kampseen

Nina Hubaczek

Tel.: +43 (0) 664 494 08 14

E-Mail: klar@kampseen.at

Ihre Ansprechpartnerin für Rückfragen:

DI Lieselotte Jilka

Regionalberaterin

Mobil: 0676 88 591 228

lieselotte.jilka@noeregional.at

NÖ.Regional.GmbH

Hauptregion Waldviertel

3910 Zwettl

Sparkassenplatz 1/2/3

www.noeregional.at

waldviertel@noeregional.at

T: 02822/21380