Bezirk Krems: Beamte der Polizeiinspektion Hadersdorf wurden am 16. April 2020, gegen 20.25 Uhr, über einen Brand in einem Wohnhaus in Schiltern in Kenntnis gesetzt.

Die beiden Hausbewohnerinnen im Alter von 51 und 74 Jahren wurden von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Brandobjekt gerettet und von Einsatzkräften des Roten Kreuzes erstversorgt. Anschließend wurden sie mit Verletzungen unbestimmten Grades in verschiedene Krankenhäuser verbracht.

Das Wohnhaus wurde durch den Brand stark beschädigt und unbewohnbar. Die Brandursache und die Schadenhöhe sind derzeit noch unbekannt. Zur Brandbekämpfung waren 7 Feuerwehren mit etwa 140 Mann im Einsatz. „Brand aus“ war gegen 21.45 Uhr.

LPD-NOE