Krems: Im Zentrum stand der neue Jugendchor der Pfarre St. Veit mit InstrumentalistInnen, der vom 16-jährigen BORG-Schüler Jonas Langhammer geleitet wird.

Jonas ist auch ein ausgezeichneter Pianist, der seit vielen Jahren bei Prima la Musica und anderen Wettbewerben österreichweit Spitzenplätze belegt.

„Das Besondere an unserem neuen Chor und Ensemble ist, dass wir nur Kinder und Jugendliche sind und trotzdem sehr diszipliniert und professionell proben. Ich war begeistert, wie schnell wir zu einem Chorklang gefunden haben“, so der Leiter des Chores, der zudem seit zwei Jahren einer der jüngsten Studierenden am Konservatorium für Kirchenmusik der Erzdiözese St. Pölten und nun sicher einer der jüngsten Chorleiter des Landes ist.

Zusätzlich zu den Stücken des Chors haben auch jene Chormitglieder, die bei Prima la Musica antreten ihre Wettbewerbsbeiträge dem interessierten Kremser Publikum im vollen Festsaal der Musikschule präsentiert. Es waren dies Jonas Langhammer, Fanny Kovac und Eduard Koller am Klavier, sowie weiters das Flötenensemble Triocolore mit Mira Langhammer, Anna-Maria Mayrhofer und Maja Vogl.

Seitens der Musikschule war Klavierlehrerin Magistra Edeltraud Widhalm anwesend. Die Pfarre St. Veit wurde von Pfarrer Mag. Franz Richter persönlich vertreten, seitens der Stadt kam Stadtrat KommR Prof. Helmut Mayer und war von den Leistungen der Jugend begeistert. Der Eltern- und Freundeverein der Musikschule, der sich neben sozial ausgleichenden Maßnahmen auch der Begabtenförderung widmet, sorgte für ein reichhaltiges Büffet und bat um Spenden für seine gemeinnützige Arbeit.

Der Jugendchor freut sich sehr über weitere musikbegeisterte Kinder und Jugendliche bis ca. 25 Jahre (auch aus umliegenden Pfarren). Geprobt wird projektweise samstags um 17:00 Uhr. InteressentInnen melden sich entweder in der Pfarre St. Veit oder direkt bei jonas.leonard@gmx.at

Im Bild von links: hinten: Mag.a Edeltraud Widhalm (Musikschule), Sophie Jelinek, Leonora Nimpf, Magdalena Lintenhofer, Jakob Böhm, Clara Hauenschild, Leonhard Frühberger, Johanna Dorda, Liam Sterkl, Laura Hundsberg, Fanny Kovac (Klavier), Theresa Misof (Violine), Maximilian Misof (Klarinette), Florian Berger (Posaune); vorne: Jonas Langhammer (Klavier, Leitung), Paul Bergmaier (Horn), Xaver Kovac, Eduard Koller, Simon Langhammer, Maximilian Dorda, Sophie Pagjura, David Hirsch, Frederik Hainzl (Trompete), Anna-Maria Mayrhofer (Flöte), Mira Langhammer (Flöte), Pfarrer Mag. Franz Richter, StR KommR Prof. Helmut Mayer.

Informationen: Klaus Bergmaier, Foto (c) Eltern- & Freundeverein der Musikschule Krems