Rastenfeld: Eine 27-Jährige aus dem Bezirk Zwettl lenkte am 8. September 2021, gegen 22.30 Uhr, einen Pkw auf der L 8088 im Gemeindegebiet von Rastenfeld, von Preinreichs kommend in Fahrtrichtung B 32.

Bei Straßenkilometer 11,415 dürfte sie das Fahrzeug ziemlich fahrbahnmittig angehalten haben und ausgestiegen sein um vermutlich nach einem verletzten Tier zu suchen.

Zur selben Zeit lenkte ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl einen Pkw von der B 32 kommend in Fahrtrichtung Preinreichs. Er wurde auf das beleuchtet abgestellte Fahrzeug aufmerksam, habe die Fahrtgeschwindigkeit verringert und sei an dem Pkw vorbeigefahren.

Aus bisher unbekannter Ursache dürfte es zur Kollision zwischen der Fußgängerin und dem Pkw gekommen sein. Die Frau kam auf einer Grünfläche neben der Fahrbahn zum Liegen. Sie wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen in das Landesklinikum Horn verbracht.

Verkehrsunfall in Gföhl – Bezirk Krems

Gföhl: Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl lenkte am 8. September 2021, gegen 16.40 Uhr, einen Lkw auf der B 37 im Gemeindegebiet von Gföhl, von Richtung Krems kommend in Fahrtrichtung Zwettl.

Zur selben Zeit lenkte ein 27-Jähriger aus Amstetten einen Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Bei Straßenkilometer 22,6 habe sich der Lkw-Lenker zum Abbiegen links auf der Abbiegespur in Richtung L 76 in Richtung Reittern eingereiht und sei in die Kreuzung mit der L 76 eingebogen. Dabei sei es zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Lkw und dem Pkw gekommen.

Der 27-Jährige wurde in dem Pkw eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum Krems geflogen.

