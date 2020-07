Grafenegg-Etsdorf: Eine 36-Jährige aus dem Bezirk Krems fuhr am 14. Juli 2020, gegen 08.55 Uhr, auf der L 45.

Dies aus Richtung Hadersdorf am Kamp kommend in Richtung Grafenwörth durch das Gemeindegebiet von Grafenegg-Etsdorf am Kamp.

Zur gleichen Zeit lenkte eine 75-Jährige aus dem Bezirk Tulln einen Pkw auf der L 2193 aus Richtung Kamp kommend in Richtung der Kreuzung mit der L 45.

Bei der Kreuzung mit der L 45 wollte sie in diese in Richtung Etsdorf am Kamp einbiegen. Sie dürfte dabei ohne auf das Vorschriftszeichen „Vorrang geben“ in den Kreuzungsbereich eingefahren sein.

In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei erlitt die 75-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum Krems an der Donau verbracht. Die 36-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen.

LPD-NOE