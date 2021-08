30.07.2021 – Höhenrettungsgruppe trainiert in Hollabrunn: Am 30. Juni fand in Hollabrunn ein „Einsatzübungstag 2021“ der Freiwilligen Feuerwehr Hollabrunn statt.

Mehrere Schadenszenarien mussten von den Einsatzkräften abgearbeitet werden. Bei einer Station durfte die Höhenrettungsgruppe des Bezirkes Waidhofen/Thaya die örtlichen Kräfte unterstützen.

Übungsleiter ABI Christian Holzer hatte sich einiges für den „Einsatzübungstag 2021“ einfallen lassen. Leider mussten die ersten drei geplanten Szenarien aufgrund eines Realeinsatzes der Feuerwehr Hollabrunn gestrichen werden. Doch das Hauptszenario „Bauunfall nach einer Explosion auf einer Baustelle einer Wohnhausanlage“ konnte wie geplant durchgeführt werden. Hier wurden Personen unter Container eingeklemmt, mussten Personen von Balkonen gerettet und Pölzungsarbeiten zur Rettung weiterer Personen durchgeführt werden.



Eine weitere Person verunfallte auf einem Turmdrehkran und musste aus luftiger Höhe gerettet werden. Für die Rettung dieser Person wurde vom Einsatzleiter die Höhenrettungsgruppe nachgefordert. Nach einer ersten Lageerkundung durch die Höhenretter gemeinsam mit dem Einsatzleiter wurde die Taktik zur Rettung der Person besprochen. Die notwendige Ausrüstung wurde durch die Höhenretter zum Verletzten transportiert und der Patient schonend in eine Korbschleiftrage umgelagert. Parallel dazu bereiteten die anderen Höhenretter die weitere Rettung vor. Der Patient wurde gemeinsam mit einem Höhenretter auf der Außenseite des Turmdrehkran in der Trage abgeseilt und am Boden den Rettungskräften zur weiteren Betreuung übergeben.



Die Höhenrettungsgruppe Waidhofen/Thaya bedankt sich recht herzlich bei der Feuerwehr Hollabrunn und hier besonders bei Übungsleiter ABI Christian Holzer für die Möglichkeit zur Teilnahme am „Einsatzübungstag 2021“.

Weitere Informationen:

Freiw. Feuerwehr Hollabrunn

Infos und Fotos:

Christian Bartl

Pressedienst der Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen/Thaya

Südtiroler Straße 5

3830 Waidhofen/Thaya

Mobil: +43 (664) 4947766

Internet: www.ffwaidhofen.at