Pfaffenschlag: Auf Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung vom 28.05.2021 hat die WEB Windenergie AG einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 durchgeführt.

Stichtag für den Split war der 21.06.2021. Damit wurde jede W.E.B-Aktie von nominal EUR 100,00 in 10 neue Aktien mit dem Nennwert von EUR 10,00 geteilt. Die Zahl der ausgegebenen Aktien verzehnfacht sich auf 2.884.530 Stück, das Grundkapital bleibt unverändert bei EUR 28.845.300,00.

Finanzvorstand Michael Trcka liegt die Bürgerbeteiligung hier besonders am Herzen: „Der Preis, zu dem die Aktien im Traderoom gehandelt wurden, ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Das Vertrauen der Investoren freut uns zwar, zugleich ist ein Einstiegspreis von rund 1.000 EUR pro Aktie für viele eine Hürde. Mit diesem Aktiensplit wollen wir es einer möglichst breiten Basis von Investoren ermöglich, sich schon mit vergleichsweise kleinen Beträgen an der W.E.B zu beteiligen. Jeder soll die Chance haben, am Wachstum der Erneuerbaren Energien teilzunehmen und daraus zu profitieren.“

Im Traderoom, der Online-Plattform für W.E.B-Aktien, ist dieser Split bereits umgesetzt; die vor dem Split geposteten Angebote und Nachfragen sind entsprechend aktualisiert. Traderoom-Nutzer haben auch die Möglichkeit, auf diesem Wege direkt einen aktualisierten Aktienbuchauszug abzurufen. Aktionäre, die keine Traderoom-Nutzer sind, bekommen einen aktualisierten Aktienbuchauszug in den nächsten Tagen zugesandt.

Für etwaige Rückfragen steht das Investor-Relations-Team der W.E.B gerne zur Verfügung:

Tel: +43 2848/6336-20

E-Mail: investor@web.energy

W.E.B

Pfaffenschlag