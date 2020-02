Waidhofen: Auch zu Jahresbeginn sinkende Arbeitslosigkeit bei steigender Beschäftigung

Das Wachstum der österreichischen Volkswirtschaft verlor zuletzt deutlich an Schwung. Trotzdem wirkt der vergangene Konjunkturaufschwung noch auf dem niederösterreichischen Arbeitsmarkt nach, sodass auch zu Jahresbeginn ein erfreulicher Rückgang der Arbeitslosigkeit in Niederösterreich registriert werden kann. Die Zahl der unselbständig Beschäftigten steigt im Jahresvergleich weiter an.

„Die Zahl der im Jänner beim AMS Waidhofen/Thaya arbeitslosen Personen liegt bei 930. Das ist um –7 oder -0,7% niedriger als im Jänner 2019 und der niedrigste Jännerwert seit 1983 – inklusive Schulungen beträgt der Rückgang gegenüber dem Jänner 2019 sogar –1,2%.“ informiert die Geschäftsstellenleiterin des AMS Waidhofen/Thaya, Edith Zach.

Frauen profitieren diesmal vom Rückgang der Arbeitslosigkeit nicht. Hier ist die Zahl gegenüber dem Vorjahr um + 1,3 % gestiegen. Besonders erfreulich ist, dass es in diesem Monat auch bei den vorgemerkten Personen über 50 Jahren einen Rückgang von – 2,7 % gegeben hat. Auch die Zahl der langzeitarbeitslosen Personen konnte mit einem Minus von 25,7 % deutlich gesenkt werden.

Mit Ende Jänner waren 169 offene Stellen (davon 109 sofort verfügbar) beim AMS Waidhofen/Thaya gemeldet. Dies bedeutet ein Plus von 41 Jobvakanzen gegenüber dem Vorjahr.

Den 10 Lehrstellensuchenden stehen 95 offene Lehrstellen (davon 1 sofort verfügbar) zur Verfügung.

Informationen: Edith Zach, Geschäftsstellenleiterin Arbeitsmarktservice Waidhofen/Thaya, Thayastraße 3, 3830 Waidhofen/Thaya, T +43 50 904 340, www.ams.at