Waidhofen: Gegenüber dem Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk Waidhofen/Thaya um -7,0 % zurückgegangen.

Somit sind aktuell 821 Personen arbeitslos gemeldet. 107 Personen befinden sich in Schulung, um 15 oder 16,3 % mehr als vor einem Jahr. In Summe sind Ende Dezember 928 Personen beim AMS Waidhofen/Thaya entweder arbeitslos vorgemerkt oder in Schulungen des AMS, um -47 oder -4,8% weniger als im Vorjahr.

Die Arbeitslosigkeit ist im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowohl bei den Männern (-35 oder -6,5% als auch bei den Frauen (-27 oder -7,9%) zurückgegangen.

„Einen Rückgang der Arbeitslosigkeit gab es in allen Alterskategorien. Erfreulich ist die Entwicklung bei den über 50jährigen. Hier konnte im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang (- 21 oder -6,0%) verzeichnet werden. Hier stellt sich Waidhofen/Thaya gegen den Trend. In Niederösterreich ist die Arbeitslosigkeit bei dieser Personengruppe um + 431 oder +1,9 % gestiegen.“ erklärt die Geschäftsstellenleiterin des AMS Waidhofen/Thaya, Edith Zach.

Mit Ende November waren 109 offene Stellen (davon 76 sofort verfügbar) beim AMS Waidhofen/Thaya gemeldet. Dies bedeutet ein Plus von 6 Jobvakanzen gegenüber dem Vorjahr.

Den 6 Lehrstellensuchenden stehen 53 offene Lehrstellen (alle nicht sofort verfügbar) zur Verfügung.

AMS Waidhofen/Thaya zieht erfolgreiche Arbeitsmarktbilanz 2019:

Niedrigster Bestand an arbeitslosen Personen seit 1989

„Die Arbeitsmarktbilanz 2019 übertrifft die Erwartungen aus dem Vorjahr deutlich. Der Bestand an arbeitslosen Personen reduzierte sich gegenüber 2018 um 4,2% und entwickelte sich damit wesentlich besser als ursprünglich erwartet,“ informiert die Geschäftsstellenleiterin des AMS Waidhofen/Thaya, Edith Zach.

Hier die Bilanz 2019:

• Zahl der langzeitarbeitslosen Personen sinkt um 7,4 %: Von der günstigen Entwicklung am Arbeitsmarkt haben auch Personen profitiert, die bereits ein Jahr oder länger vom AMS Waidhofen/Thaya betreut werden. Der Bestand dieser Personengruppe ist gegenüber dem Vorjahr um 7,4 % gesunken.

• Niedrigster Bestand an arbeitslosen Personen seit 30 Jahren: 622 Personen waren im Jahresdurchschnitt 2019 arbeitslos. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das einen Rückgang der Arbeitslosigkeit um 4,2%.

• 3,6 % Rückgang bei Personen mit max. Pflichtschulabschluss: Mit rund 250 arbeitslosen Personen, die maximal einen Pflichtschulabschluss vorweisen können, ist im Vergleich zum Jahr 2018 ein Rückgang von 3,6 % zu verzeichnen.

Frauen und ältere Personen profitieren weniger stark

• Minus 0,9% Arbeitslosigkeit bei Frauen: Die Zahl der Frauen, die beim AMS Waidhofen/Thaya arbeitslos gemeldet sind, sank im Vergleich zu 2018 um „nur“ 2,8 % auf jahresdurchschnittlich 276 Personen. Bei Frauen ab 50 kam es 2019 sogar zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Zahl der in dieser Altersgruppe arbeitslos gemeldeter Frauen erhöhte sich um 3,5% auf jahresdurchschnittlich etwa 120.

• Mehr als jede/r 3. Arbeitslose in NÖ über 50 Jahre: Die Zahl der jahresdurchschnittlich arbeitslosen Personen der Generation 50+ ist im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 0,4% gesunken (auf 281 Personen). Damit sind rund 44% aller Arbeitslosen 50 Jahre oder älter. Bei 46% der KundInnen des AMS Waidhofen/Thaya standen gesundheitliche Probleme einer raschen Jobvermittlung im Wege.

AMS-Prognose 2020 für den nö. Arbeitsmarkt:

Leicht steigende Arbeitslosigkeit und weiter mehr Beschäftigte

„Die Arbeitslosenquote in Niederösterreich wird sich im kommenden Jahr auf dem derzeit niedrigen Niveau stabilisieren und die Beschäftigtenzahlen werden trotz moderatem Wirtschaftswachstum steigen. Allerdings nicht mehr so deutlich wie 2019“, so die Prognose der Geschäftsstellenleiterin des AMS Waidhofen/Thaya, Edith Zach. Die Chefin des AMS Waidhofen/Thaya rechnet damit, dass die Zahl der Jobsuchenden im Vergleich zur 2019 etwas steigen, jedoch mit knapp unter dem sehr guten Ergebnis von 2018 liegen wird.

WirtschaftsforscherInnen rechnen damit, dass im Jahr 2020 das BIP bei etwa +1,4% liegen wird (Synthesis mit +1,2% und WIFO mit +1,4%) – ein moderates Wirtschaftswachstum, ähnlich dem des Jahres 2019. „Zwar bremst die internationale Konjunktur Österreichs Wirtschaft, andererseits wirkt die starke Inlandsnachfrage in kommenden Jahr wachstumsstabilisierend“, analysiert AMS Waidhofen/Thaya Chefin, Edith Zach.

Ausweitung des Arbeitskräfteangebots setzt sich fort

Die steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren Arbeitskräften und der Zustrom von Arbeitskräften vor allem aus der EU wird das Arbeitskräfteangebot weiter ausweiten. Das AMS NÖ erwartet 2020 jahresdurchschnittlich 688.200 Personen, die dem niederösterreichischen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Gegenüber 2019 bedeutet das eine Steigerung um 1% oder 7.000 zusätzliche Arbeitskräfte.

Anstieg der Arbeitslosigkeit durch sinkende Arbeitskräftenachfrage

2020 wird die schwächer werdende Arbeitskräftenachfrage niederösterreichischer Unternehmen das zusätzliche Angebot an Arbeitskräften nicht mehr vollständig aufnehmen können. Das AMS NÖ rechnet im kommenden Jahr mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit um 2,2% (+1.100 Personen) auf Jahresdurchschnittlich 51.900 Personen.

Daraus ergibt sich voraussichtlich folgende Entwicklung für 2020:

• Zahl der unselbständig Beschäftigten steigt um 0,9%

Der niederösterreichische Arbeitsmarkt wird den Prognosen zufolge 636.300 unselbständig Beschäftigte im Jahresdurchschnitt verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das ein Plus von 5.900 Personen.

• Arbeitslosenquote vorrausichtlich 7,5%

2020 wird die niederösterreichische Arbeitslosenquote – wie 2019 – 7,5% betragen. Niederösterreich liegt damit im prognostizierten österreichweiten Durchschnitt von 7,5% (Synthesis).

„Das weiterhin steigende Arbeitskräfteangebot wird sich in Verbindung mit der Verlangsamung des Tempos, mit dem niederösterreichische Unternehmen neue Arbeitskräfte aufnehmen, auf den Arbeitsmarkt niederschlagen und für eine leicht steigende Arbeitslosigkeit sorgen“, stellt Zach fest.

Die AMS Waidhofen/Thaya Geschäftsstellenleiterin über die Schwerpunkte im kommenden Jahr:

• „Vorrang hat die rasche und konsequente Vermittlung. Damit decken wir den Fachkräftebedarf der Wirtschaft und hemmen Langzeitarbeitslosigkeit.

• Wir werden in hochwertige Ausbildungen investieren, um die Jobchancen von Menschen zu verbessern, die keinen geeigneten Arbeitsplatz finden.

• Einen weiteren Schwerpunkt setzen wir bei der Betreuung von Kundinnen und Kunden die 50 Jahre und älter sind. Vor allem Frauen sind in dieser Altersgruppe aufgrund des steigenden Pensionsantrittsalters zunehmend von Arbeitslosigkeit betroffen.

• Mit einem nö-weit flächendeckenden Netz an neuen Beratungs- und Betreuungseinrichtungen unterstützen wir langzeitarbeitslose Personen, sich wieder in Richtung Arbeitsmarkt zu orientieren und auf einen beruflichen Wiedereinstieg vorzubereiten. Wir lassen niemanden im Stich!“

Informationen: Edith Zach, Geschäftsstellenleiterin, Arbeitsmarktservice Waidhofen/Thaya, Thayastraße 3, 3830 Waidhofen/Thaya , Neue Rufnummer: T +43 50 904 340, www.ams.at