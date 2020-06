Waidhofen: Ende April 2020 hatte als Folge der Bekämpfung der Pandemie die Zahl der Jobsuchenden im Bezirk Waidhofen/Thaya einen historischen Höchststand erreicht.

Mittlerweile hat sich der Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr etwas verlangsamt; im Mai liegt die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk mit 788 bereits wieder unter dem März 2020, aber immer noch um 55,4% über dem Niveau vom Mai 2019. Hinzu kommen 114 beim AMS als Schulungsteilnehmer registrierte Personen.

Lockerung brachte erste Entlastung

Die schrittweise Lockerung der Vorgaben führte auch auf dem waidhofner Arbeitsmarkt – nach den historisch höchsten Arbeitslosenzahlen im März und April – im Lauf des Monats Mai zu einer im Vergleich mit den Vormonaten wieder etwas niedrigeren Arbeitslosigkeit.

„Auch wenn das Niveau der Arbeitslosigkeit weiterhin sehr hoch ist, so ist zumindest der monatliche Anstieg gestoppt. Ende Mai ist die Arbeitslosigkeit gegenüber Ende April im Bezirk um -185 Personen zurückgegangen. Die stärksten Rückgänge konnten wir mit -52 in der Beherbergung und der Gastronomie, in der Baubranche (-45) sowie im Dienstleistungsbereich (-24) verzeichnen“, so Edith Zach, Geschäftsstellenleiterin des AMS Waidhofen/Thaya.

Arbeitsmarktentwicklung nach Personengruppen

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr betrifft Frauen (+58,2%) in etwa gleich stark als Männer (+53,0%). Der Anstieg bei den Personen im Haupterwerbsalter ist mit + 67,5 % deutlich stärker als bei den Älteren über 50 (+43,0%). Bei den Jugendlichen ist die Arbeitslosigkeit um 55,0 % gestiegen.



Der Stellenmarkt

Die offenen Stellen sind im Vergleich zum Vorjahr um 32 Vakanzen gesunken. Derzeit sind beim AMS Waidhofen/Thaya 143 offene Stellen (112 davon sofort verfügbar) gemeldet.

Ende Mai 2020 waren 95 Lehrstellen gemeldet (alle nicht sofort verfügbar). Insgesamt 14 Personen sind lehrstellensuchend registriert. Im Vergleich zum Vorjahr sind das um 46 Personen weniger.

