Groß Siegharts: Bedienstete der Polizeiinspektion Schwarzenau wurden am 2. März 2021, gegen 14.25 Uhr, bezüglich eines Arbeitsunfalls in einem Waldstück im Gemeindegebiet von Groß-Siegharts in Kenntnis gesetzt.

Ein 39-jähriger tschechischer Staatsbürger dürfte die überstehenden Hackschnitzel auf einem Lkw-Aufleger geebnet haben, um diese in weiterer Folge mit einer Plane zu überdecken. Dabei sei er aus bislang unbekannter Ursache knapp 3,5 Meter von dem Aufleger auf den darunter befindlichen Waldboden gestürzt.

Ein weiterer Arbeiter setzte die Rettungskette in Gang. Der Mann erlitt Verletzungen schweren Grades und wurde nach der Versorgung durch Rettungskräfte vor Ort mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 in das Landesklinikum Horn geflogen. Das Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

LPD-NOE