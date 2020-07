Ludweis: Zwei Installateure aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya führte am 1. Juli 2020, gegen 14:00 Uhr, am Dachboden eines Anwesens im Gemeindegebiet von Ludweis Installationsarbeiten zur Montage einer Solaranlage durch.

Dabei stürzte ein 46-jähriger Installateur aus bislang unbekannter Ursache durch eine zuvor geöffnete Dachluke, aus einer Höhe von etwa 4 Metern auf das Dach eines darunter abgestellten Firmenfahrzeuges und danach auf gepflasterten Boden.

Der Arbeiter wurde mit Verletzungen schweren Grades mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Landesklinikum Horn geflogen.

LPD-NOE