Waidhofen: Die Coronavirus-Situation hat auch Auswirkungen auf die Freiwilligen Feuerwehren.

Bei über 4.700 Feuerwehrmitgliedern im Bezirk Waidhofen an der Thaya besteht ein gewisses Risiko, sich mit dem Virus zu infizieren. Deshalb wurde umfangreiche Schutzmaßnahmen für die Mitglieder getroffen.

Noch am selben Tag, als die Bundesregierung die Maßnahmen für die Bevölkerung bekannt gab, wurden spezielle Verhaltens- und Handlungsanweisungen an die Feuerwehrmitglieder ausgegeben. Vom NÖ Landesfeuerwehrverband wurde angeordnet, alle Übungen, Schulungen, Fortbildungen, Ausbildungsprüfungen und Zusammenkünfte im Feuerwehrhaus bis auf Widerruf zu unterlassen. Das Risiko ist zu groß, dass im Falle eines infizierten Feuerwehrmitglieds eine ganze Feuerwehr unter Quarantäne gestellt wird und somit nicht mehr einsatzbereit ist.

Gesundheit der Mitglieder hat oberste Priorität

Die Einsatzbereitschaft im Bezirk Waidhofen an der Thaya ist gesichert!

Bis Ende April wurden (vorerst) im Bezirk Waidhofen an der Thaya elf Ausbildungstermine, Fortbildungstermine, Funkübungen und Wissenstests für die Feuerwehrjugend abgesagt. Gestattet sind Zusammenkünfte innerhalb der Feuerwehr derzeit nur für Einsätze und dringende Reparaturen. Besondere Anweisungen gibt es derzeit auch für den Einsatzdienst. Bei „Nicht-zeitkritischen“ Einsätzen (bei denen keine Menschen oder Tiere gefährdet oder verletzt sind) wird bis auf Weiteres nur mittels direkten Telefonanruf beim Feuerwehrkommando alarmiert. Damit soll sichergestellt werden, dass nur mit dem einsatztaktisch zwingenden erforderlichen Einsatzpersonal ausgerückt wird.

Einsatzbereitschaft jederzeit sichergestellt

Die Feuerwehren stellen sich aber auch auf einen längeren Zeitraum zur Bewältigung der Virussituation ein. Der NÖ Landesfeuerwehrverband hat weitere Schutzmaßnahmen für die Feuerwehren ergriffen. Jede Feuerwehr wurde vor kurzem mit Handdesinfektions- und Flächendesinfektionsmittel zur Aufrechterhaltung der notwendigen Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen innerhalb der Feuerwehren ausgestattet. Zusätzlich wurden die aus Zeiten der Vogelgrippe vorhandenen Schutzmasken an alle Feuerwehren im Bezirk Waidhofen an der Thaya verteilt. Damit soll der größtmögliche Schutz der eigenen Einsatzkräfte sichergestellt werden.

Feuerwehr übergibt Schutzmasken an Bezirkshauptmannschaft

Unterstützung kommt von der Feuerwehr derzeit auch für das medizinische Schlüsselpersonal. Dort werden dringend Schutzmasken benötigt. Aus dem Bestand der Schutzmasken für die Vogelgrippe wurden am Montag von der Feuerwehr Vestenpoppen-Wohlfahrts 500 Stück an die Bezirkshauptmannschaft Waidhofen an der Thaya übergeben. Diese übernimmt die weitere Verteilung an das Gesundheitspersonal. Durch die gelebte Solidarität zwischen den Einsatzorganisationen konnte hier eine rasche und unbürokratische Hilfestellung von Seiten der Feuerwehren gefunden werden.

Erste Feuerwehrfeste abgesagt

Die Virus-Krise bringt auch bereits erste Absagen von Feuerwehrfesten mit sich. Da der weitere Verlauf nicht abzusehen ist, wurde vorsorglich das allseits bekannte Dorffest in Heinreichs (1.-3. Mai 2020) abgesagt und soll zu einem späteren Termin veranstaltet werden. Die Florianifeier in Pfaffenschlag, bei der auch das neue Hilfeleistungsfahrzeug 2 gesegnet werden sollte, wurde bereits abgesagt und wird ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Informationen: Stefan Mayer, Bezirkssachbearbeiter für Öffentlichkeitsarbeit, Pressesprecher, Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya, Südtiroler Straße 5, 3830 Waidhofen an der Thaya, http://www.bfk-waidhofen.at