Sind Sie W.E.B-Investor, erhalten Sie dazu ein Informationspaket per Post. Außerdem hat die W.E.B einen eigenen Bereich im Traderoom eingerichtet, in dem Sie Angebote und Nachfragen für Bezugsrechte einstellen und auch Neue Aktien zeichnen können. Es sei noch einmal an die kommenden Veranstaltungen erinnert. Das Investor-Services-Team ist während der Kapitalerhöhung länger erreichbar. Und auch der Zwischenbericht zum 1. Halbjahr wurde veröffentlicht.



Kapitalerhöhung 2021 – es geht los

Mit der Billigung des Kapitalmarktprospekts durch die Österreichische Finanzmarktaufsicht geht die Kapitalerhöhung der W.E.B nun in die Umsetzung. Die Bezugsfrist, in deren Verlauf Neue Aktien ausschließlich auf Basis von Bezugsrechten um 85 EUR gezeichnet werden können, startet am 1. September und läuft bis voraussichtlich 13. Oktober. Gegen Ende der Bezugsfrist wird der Ausgabepreis für die darauffolgende Angebotsfrist festgelegt, der jedenfalls im Preisband von 95 bis 105 EUR liegen wird. In der Angebotsfrist, die von 14. Oktober bis voraussichtlich 24. November angesetzt ist, sind Zeichnungen ohne Bezugsrechte möglich.

Alle Informationen finden sich auf der Website zur Kapitalerhöhung.

investieren.in.web.energy



Bezugsrechte

Sie sind Aktionär und möchten einfach Ihre Bezugsrechte nutzen?

Dann dürfen wir Sie einladen, den besonders unkomplizierten und praktischen Weg zu wählen, den die W.E.B anbietet. Bis Mitte September werden Ihnen Informationspakete per Post zugestellt. Darin findet sich auch ein vorausgefüllter Zeichnungsschein, mit dem Sie Ihre Bezugsrechte nutzen können. Daten prüfen, Zeichnungsschein in doppelter Ausführung (Original 1 und Original 2) auf beiden Seiten (Vorder- und Rückseite) unterschreiben und im beigelegten Rücksendekuvert vor Ablauf der Bezugsfrist an die W.E.B zurückschicken.

Sie sind Aktionär und möchten Ihre Bezugsrechte nicht nutzen?

Dann laden wir Sie ein, Ihre Bezugsrechte im Traderoom zum Verkauf anzubieten. Dafür ist ein eigener Bereich „Kapitalerhöhung“ im Traderoom eingerichtet, der ab 01.09. verfügbar ist.

Sie möchten zusätzliche Bezugsrechte erwerben, um Neue Aktien zum Bezugspreis zu zeichnen?

Auch dabei kann Sie der Bereich „Kapitalerhöhung“ im Traderoom unterstützen.

Lesen Sie dazu auch mehr in unserem Info-Folder zum Thema Bezugsrechte

Rechtlicher Hinweis

Ein öffentliches Angebot von Aktien der WEB Windenergie AG erfolgt ausschließlich in Österreich und Deutschland (das „Angebot“) an dort ansässige Anleger auf Grundlage eines gemäß KMG und der Prospekt-Verordnung erstellten Prospekts, der von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde am 26.08.2021 gebilligt, veröffentlicht und nach Deutschland notifiziert wurde, sowie allfälliger Nachträge dazu (zusammen der „Prospekt“). Der Prospekt wurde in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin, https://web.energy/kapitalerhoehung2021, veröffentlicht.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich, die Angaben dieser Veröffentlichung sind unverbindlich. Anleger sollten sich daher vor ihrer Anlageentscheidung mit dem Inhalt des Prospekts vertraut machen, insbesondere mit den Hinweisen auf Risiken, und sich persönlich unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation eingehend beraten lassen.



Roadshows

Anlässlich der Kapitalerhöhung laden wir Sie auch herzlich zu unseren Roadshows ein. Die Vorstände Frank Dumeier und Michael Trcka berichten über Aktuelles aus der W.E.B und stehen für Fragen zur Verfügung.

Die nächsten geplanten Termine:

Online: Montag, 30.08., 18 Uhr

Wien: Dienstag, 07.09., 19 Uhr

Waidhofen/Thaya: Freitag, 10.09., 19 Uhr

Bitte beachten Sie für die Events in Wien und Waidhofen: Aktuell gehen wir davon aus, dass die 3-G-Regelung gilt. Wir bitten Sie dementsprechend, beim Eintreffen Nachweise bereit zu halten. Beachten Sie bitte, dass wir Selbsttests (sogenannte „Wohnzimmer-Tests“), auch wenn Sie sie in ein offizielles Portal eingetragen haben, nicht anerkennen können. Sollte sich bis zur Veranstaltung die Regelung ändern, werden wir die Zugangsbestimmungen dahingehend anpassen.

Die Details und die Anmeldung finden Sie auf unserer Veranstaltungsseite.

Erweiterte Erreichbarkeit des Investor-Services-Teams

Während der Kapitalerhöhung ist das Team der Investor Services länger für Sie da, nämlich Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr. Sie erreichen uns unter investor@web.energy und telefonisch unter +43 2848 6336-20.

