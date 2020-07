Raabs: Galerie Kunstfabrik – Bertram Castell, Finissage und Geburtstagsfeier des Künstlers:

Sonntag, 12. Juli 2020, ab 13 Uhr in Anwesenheit von Bertram Castell mit kleinem Buffet und Feier in Galerie und Garten

Am Sonntag, den 12. Juli 2020 feiert der Wahl-Waldviertler Künstler Bertram Castell seinen 88. Geburtstag. Gleichzeitig geht an diesem Tag seine große Werkschau in der Kunstfabrik Groß Siegharts zu Ende.

Wir haben daher den Künstler mitsamt Familie und Freunden in die Kunstfabrik geladen, um gemeinsam diesen Tag zu feiern. Und möchten auch Sie recht herzlich dazu einladen, um mit dem Künstler auf sein hohes Lebensalter anzustoßen und mit ihm gemeinsam die Ausstellung zu erleben.

Ab 13 Uhr werden diesen Sonntag die Tore der Kunstfabrik geöffnet sein. Wir erwarten Sie mit einem kleinen Buffet in unserem sonnigen Garten. Wenn möglich bitten wir um Voranmeldung unter 0676 / 62 45 605 (Günther Gross).

„Die Liebe zur Natur als Kosmos unerschöpflicher Eindrücke und Anregungen begleitet Bertram Castell seit seiner Kindheit und Jugend. Ohne regelmäßige Streifzüge und Wanderungen im Wald, die für ihn zur Lebensnotwendigkeit wurden und immerwährenden Erkenntnisgewinn bedeuten, hätte sein künstlerisches Durchhaltevermögen schon längst geendet oder gravierende Einbußen erlitten. Und so wie sich Natur, Wiese und Wald jedes Jahr im Werden und Wandel von Jahres- und Tageszeiten ihrer Bestimmung gemäß in neuem Gewand zeigen, erobert auch der schnelle, geübte Duktus des Künstlers in überschaubaren Abschnitten neues Terrain und weiterführende Anknüpfungspunkte.“

Foto: Peter Baum, Kunstkritiker, Kulturjournalist, Fotograf

Im Projektraum der Kunstfabrik kann an diesem Tag zum letzten Mal die Ausstellung der jungen Künstlerin Jasmin Edelbrunner besucht werden.

Jasmin Edelbrunner – „the noise of painting“

„Meine künstlerische Praxis im Malen und Zeichnen untersucht die Beziehung zwischen Rhythmus, Wiederholung und emotionaler Verbundenheit. Auch das Spiel mit Zeit und Bewegung ist ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Ich besitze eine große Faszination, verschiedene Dinge und Themen miteinander zu verbinden und zu verknüpfen.“ Jasmin Edelbrunner

Copyright © 2020 Verein Galerien Thayland

Informationen-Fotos: Verein Galerien Thayland, Oberndorf 7, 3820 Raabs an der Thaya