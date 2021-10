Geras: EVN Wasser errichtet in der Stadtgemeinde Geras zwei Anschlussschächte an die bestehende EVN Wasser Versorgungsleitung und 3.700 m Anschlussleitungen an das bestehende Wasserversorgungsnetz von Geras.

Somit kann die Stadt Geras und mehrere Katastralgemeinden zusätzlich mit EVN Wasser versorgt werden. Dies ist ein wichtiger Schritt um die Versorgungssicherheit mit besten Trinkwasser auch zukünftig zu gewährleisten.

„Wir können nun regionale Ausfälle oder Trockenperioden kompensieren und die Versorgung sicherstellen“, so EVN Projektleiter Philipp Trettler.

Die Bauarbeiten werden bis Ende Dezember 2021 dauern, die Investitionen in dieses Projekt belaufen sich auf 740.000 Euro. Die verlegten Leitungsrohre haben einen Innendurchmesser von 150mm.

EVN Wasser wird in den nächsten 10 Jahren insgesamt rd. 155 Mio. Euro in den weiteren Ausbau der hohen Versorgungssicherheit investieren, dazu gehören rund 300 km zusätzliche Transportleitungen.

Bürgermeister Johann Glück: „Der Ausbau der Infrastruktur ist für die Region sehr wichtig. Wir freuen uns, dass unsere sichere Versorgung mit frischem Trinkwasser Schritt für Schritt weiter ausgebaut wird“.



Aktuell wird beim Leitungsabschnitt in Dallein gearbeitet. Hier kommt auch der Verlegepflug zum Einsatz.

„Mit Hilfe des Verlegepfluges werden gleich mehrere Arbeitsschritte durchgeführt: die Erde wird aufgepflügt, die Wasserleitung hineingelegt und wieder verschlossen. Durch dieses Verfahren können wir die Leitung besonders rasch verlegen und es sind keine größeren Erdbewegungen erforderlich. So wird platzsparend und bodenschonend gearbeitet und wir schaffen mit dem Verlegepflug am Tag rund 1.500 m.“, erklärt EVN Projektleiter Philipp Trettler.



EVN Wasser

EVN Wasser ist als 100 %-ige Tochtergesellschaft der EVN AG für den Bereich der Trinkwasserversorgung in Niederösterreich zuständig und versorgt derzeit 789 Katastralgemeinden und damit mehr als 586.500 Einwohner in Niederösterreich mit Trinkwasser, davon rd. 125.500 Einwohner bis in den Haushalt hinein. Das Unternehmen ist der größte Wasserversorger Niederösterreichs.

Fotocredit: EVN / Matejschek

Bildbeschreibung:

_3725: Verlegepflug bei der Leitungsverlegung in der Nähe von Dallein: Bauleiter STRABAG AG Roman Kloss, Projektleiter EVN Wasser Philipp Trettler, Bürgermeister Geras Johann Glück

_3779: Projektleiter EVN Wasser Philipp Trettler, Bauleiter STRABAG AG Roman Kloss, Bürgermeister Geras Johann Glück

