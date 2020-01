Waidhofen: Aufgrund eines Feuerscheins in einer Wohnhausanlage in der Rosensteinstraße wurde am 20.01.2020 um 18:04 Uhr die Freiw. Feuerwehr Waidhofen/Thaya zu einem Brandverdacht alarmiert.

Aufmerksame Nachbarn entdeckten einen Feuerschein in der obersten Wohnung einer Wohnhausanlage in der Rosensteinstraße und verständigten die Feuerwehr.

Minuten später trafen die Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen am Einsatzort ein. Im Zuge der Lageerkundung konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Der Wohnungsbesitzer hatte im Wohnraum einen Schwedenofen in Betrieb genommen und die hinter einer Scheibe flackernden Flammen wurden von der Straße aus als Feuerschein wahrgenommen.

Nach einer kurzen Kontrolle der Wohnung durch den Einsatzleiter konnte der Einsatz beendet werden.

Um 18:30 Uhr rückten die Einsatzkräfte wieder ins Feuerwehrhaus ein.

Eingesetzte Kräfte:

Freiw. Feuerwehr Waidhofen/Thaya mit Kommandofahrzeug, Versorgungsfahrzeug, Tanklöschfahrzeug, Hilfeleistungsfahrzeug 2, Drehleiter und 20 Mitgliedern

Informationen-Fotos: Christian Bartl, Pressedienst der Freiwilligen Feuerwehr, Waidhofen/Thaya, Südtiroler Straße 5, 3830 Waidhofen/Thaya, www.ffwaidhofen.at