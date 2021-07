Bezirk Waidhofen: Feuerwehren verhindern Wassereintritt nach Starkregen

In der Nacht auf Sonntag sorgte starker Niederschlag für kleinräumige Überflutungen.



Innerhalb kurzer Zeit fielen teils enorme Regenmengen. In Großgerharts (Gemeinde Thaya) musste die Feuerwehr zwei Wohnhäuser vor den Wassermassen schützen.



Seit 2 Uhr nachts zogen immer wieder teils kräftige Regenschauer über den Bezirk Waidhofen an der Thaya hinweg.



Örtlich begrenzt schüttete es in wenigen Minuten enorme Regenmengen. Private Messstationen zeichneten in Großgerharts 60 mm innerhalb von 30 Minuten auf. Die Analysedaten der ZAMG weisen in Großgerharts Regenmengen von 92 mm in 6 Stunden auf.



Diese Mengen waren für den Boden zu viel und die Wassermassen schossen von den Feldern in die Ortschaft. Bei zwei Wohnhäusern drohte das Wasser in die Garagen einzudringen.



Die Feuerwehren Großgerharts und Thaya wurden um 03:30 Uhr zu Hilfe gerufen. Die Einsatzkräfte konnten rechtzeitig eine Barriere aus Schaltafeln und Sandsäcken errichten und damit den Wassereintritt in die beiden Wohnhäuser verhindern. Im Anschluss wurden zusätzlich Kontrollfahrten durchgeführt. Nach zwei Stunden konnten die Feuerwehrleute den Einsatz wieder beenden.



Der Sarningbach stieg ebenfalls rasch an, durch den im Jahr 2017 fertig gestellten Hochwasserschutz trat der Bach in Großgerharts jedoch nicht über die Ufer.



Fotos: Verwendung unter der Nennung © BFK WT / St. Mayer honorarfrei

Bildbeschreibungen:

gerharts1-4: Ortschaft Großgerharts

gerharts6-7: Sarningbach in Großgerharts

sarningbach1-2: Kleinräumige Überflutungen flußaufwärts im Bereich B5 Kreuzung Sarning/Großeberharts

Mit freundlichen Grüßen,

Stefan Mayer

Bezirkssachbearbeiter für Öffentlichkeitsarbeit,

Pressesprecher Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya

Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya

Südtiroler Straße 5

3830 Waidhofen an der Thaya

Mobil: +43 664 9162572

Web: http://www.bfk-waidhofen.at