Waidhofen: Am 11. Oktober 2021 überreichte Ing. Lukas Müllner – Geschäftsführer der Fa. Farbe & Wohnen Müllner GmbH – einen Scheck an Feuerwehrkommandant Christian Bartl zur Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen/Thaya.

Seit 24 Jahren ist das Feuerwehrhaus in der Südtiroler Straße 5 das Zuhause der Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen/Thaya. In diesen 24 Jahren hat die Verwendung von Schneeketten an den Einsatzfahrzeugen starke Beschädigungen am Fahrzeughallenboden verursacht. Im September wurde der Hallenboden der vier am stärksten betroffenen Fahrzeug-Stellplätze von der Waidhofner Firma „Farbe & Wohnen Müllner GmbH“ erneuert.

Nach Abschluss der Arbeiten überraschte Geschäftsführer Ing. Lukas Müllner die Stadtfeuerwehr und zeigte seine Verbundenheit zur Feuerwehr Waidhofen/Thaya. Am 11. Oktober konnte Feuerwehrkommandant Hauptbrandinspektor Christian Bartl einen Unterstützungsbetrag über 600 Euro aus den Händen von Ing. Lukas Müllner entgegennehmen.

Die Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen/Thaya bedankt sich recht herzlich für diese großzügige Unterstützung.

Ing. Lukas Müllner und Kommandant Christian Bartl bei der Spendenübergabe

