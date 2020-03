Göpfritzschlag: Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Waidhofen war am 3. März 2020, gegen 15:00 Uhr, in Göpfritzschlag, im Waldstück in der Riede – Oberholz allein mit Holzfällerarbeiten beschäftigt.

Beim Einschnitt einer vom Wind beschädigten Tanne dürfte sich der Stamm aufgespalten haben, wodurch die Tanne unkontrolliert zum Fall kam und der 50-Jährige vom fallenden Baum am Kopf getroffen und zu Boden geschleudert wurde.

Er konnte seine Tochter telefonisch verständigen, welche die Rettungskräfte alarmierte. Der 50-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Landesklinikum Horn geflogen.

LPD-NOE