Frohe Weihnachten und schöne Feiertage!: Liebe Kunst-FreundInnen und Kultur-Interessierte,

Ein Kunst-volles Jahr liegt hinter uns. Und wir möchten uns bedanken, dass Sie so zahlreich und interessiert unsere Ausstellungen besucht haben.

Wir möchten uns auch bei den Künstlerinnen und Künstlern bedanken. Es war und ist immer wieder eine große Freude, mit Euch gemeinsam Kunst-Erlebnisse entstehen zu lassen.

Für das kommende Jahr haben wir großartige Ausstellungen geplant und interessante KünstlerInnen geladen.

Wir freuen uns schon sehr darauf, Sie wieder bei den Vernissagen in der Kunstfabrik Groß Siegharts, im Raum für Kunst und in der Galerie Lindenhof in Raabs an der Thaya begrüssen zu dürfen.

Frohe Weihnachten, erholsame Feiertage und bleiben Sie gesund!

Ihre Galerien Thayaland

