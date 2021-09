Groß Siegharts: Sebastian Hermann

5. Sept. – 10. Okt. 2021

Mi – So, 13 – 18 Uhr

„In meinen Arbeiten treffen kontroverse Elemente aufeinander, die ich zu einer Einheit verschmelze. Meine Kunst muss nicht gefallen, oder als ansprechend empfunden werden. Sie soll die BetrachterInnen dazu auffordern, eine Reise in das Innere meiner Arbeiten zu durchleben. Es wird nichts beschönigt, sondern das Alltägliche analysiert und in neuen Formen dargestellt.



Tatsächlich sind es Verbindungen aus vielen kleinen Teilchen des Alltags. Erinnerungen, Erlebtes, aber auch das fortführende Denken – diese Einflüsse prägen meine Kunst und fügen die noch so konträren Komponenten zusammen. In den derzeitigen Arbeiten kommt es zu einer Symbiose von Schrift und Bild, wobei die Schrift gleichwertig als Zeichnung gesehen wird.

Den letzten Strich, die letzte Geste in einer Arbeit zu setzen, das ist mir unvorstellbar. Es ist ein immer wiederkehrender Prozess, aus dem ich mich jedoch selbst raushalten muss. Der Schritt in das ungewisse Schaffen, plötzlicher Verlust der Kontrolle. Dem Stand zu halten – das ist für mich die Herausforderung in der Kunst.“

– Sebastian Hermann

5. Sept. – 10. Okt. 2021

Mi – So, 13 – 18 Uhr

Das „artists in residence“-Programm der Kunstfabrik Groß Siegharts lädt auch 2021 wieder ausgewählte KünstlerInnen aus Tschechien und Österreich ein, um im Sommer in der Kunstfabrik Groß Siegharts ihre Ateliers aufzuschlagen und die Vielfalt der niederösterreichischen Kulturlandschaft kennenzulernen.

Nicht nur Einblicke in künstlerische Prozesse und ästhetische Handlungsweisen, auch potentielle Verbindungslinien der unterschiedlichen künstlerischen Positionen hinsichtlich Kultur und Geschichte werden im Rahmen des „artists in residence“-Programms sichtbar und erfahrbar gemacht.

Nach gemeinsamen Arbeitswochen in den Räumen der Kunstfabrik Groß Siegharts, präsentieren die KünstlerInnen ihre dabei entstandenen Werke.



2021 mit den Künstlerinnen:

Ona B (AT)

Regina Hadraba (AT)

Petra Jovanovska (CZ)

Marketa Ivanisova (CZ)

