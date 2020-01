Waidhofen: Am 25. Jänner 2020 fand im Feuerwehrhaus Waidhofen/Thaya eine gemeinsame Schulung mit dem Roten Kreuz Waidhofen/Thaya statt. Der Verein „spineboard.at“ war zu Gast und schulte in einem ganztägigen Workshop den richtigen Umgang mit Spineboards.

Ein Spineboard ist ein steifes Rettungsbrett aus Hartplastik, welches mit verschiedenen Techniken eine rasche und schonende Patientenrettung ermöglicht. Ziel des eintägigen Workhops war es, die Handhabung und die Anwendungsmöglichkeiten des im Hilfeleistungsfahrzeuges 2 stationierten Rettungsgerätes besser kennenzulernen und es im Einsatz optimal für die Menschenrettung einsetzen zu können.

Der Vormittag stand ganz im Zeichen der Theorie und die Trainer von spineboard.at gaben ihr Wissen an die anwesenden Rettungskräfte und Feuerwehrmitglieder weiter. Kurz vor der gemeinsamen Mittagspause ging es für die Kursteilnehmer an die ersten Praxisstationen. Hier wurde die Handhabung des Spineboards und dem Zubehör in Kleingruppen vorgezeigt und beübt.

Nach der Mittagspause ging es am Nachmittag zu den vorbereiteten Fahrzeugen am Freigelände des Feuerwehrhausareals. Bei der ersten gemeinsamen Station wurde ein umgestürzter PKW (inkl. „Patient“ und inneren Retter) mit einfachsten Mitteln schonend wieder auf die Räder gestellt. Die Feuerwehrkräfte erhielten bei der nächsten Station zum Thema „Menschenrettung mit hydraulischem Rettungsgerät“ aktuelle Lehrmeinungen und Tipps, welche sofort am Übungs-PKW ausgetestet werden konnten.

Den letzten Teil der Fortbildung bildeten zwei Gruppenübungen. An einem Übungs-PKW wurde die Personenrettung mittels Spineboard über mehrere verschiedene Rettungswege beübt. So musste u.a. auch das Dach geöffnet werden und so der Patient schonend über diese Öffnung gerettet werden.

Bei der zweiten Gruppenübung konnten die Übungsteilnehmer die Personenrettungen aus einem LKW und einem Traktor absolvieren.

Im Zuge der Abschlussbesprechung wurde den Ausbildern von „spineboard“ großes Lob für die interessante Ausbildung und ein Dankeschön für die Durchführung ausgesprochen. .

