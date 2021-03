Kainraths: Freitagvormittag gab es Großalarm für die Feuerwehren rund um die Bezirkshauptstadt.

In Kainraths (Gemeinde Waidhofen an der Thaya-Land) stand ein landwirtschaftliches Gebäude in Vollbrand. Der starke Wind und mehrere Gasflaschen im Gebäude erschwerten den 140 Feuerwehrleuten die Löscharbeiten. Ein Übergreifen der Flammen auf einen benachbarten Bauernhof konnte in letzter Minute verhindert werden.



Um 9:45 Uhr ging der Notruf über den Brand eines Schuppens im Ortszentrum von Kainraths bei der NÖ Landeswarnzentrale ein. Im Minutentakt trafen die Feuerwehrleute aus sieben Feuerwehren der Umgebung am Einsatzort ein und begannen umgehend mit dem Schützen der angrenzenden Gebäude.



Durch den starken Westwind drohte ein Übergreifen der Flammen auf den benachbarten Bauernhof.



Der Einsatzleiter ließ die höchste Brand-Alarmstufe B4 auslösen und weitere drei Feuerwehren wurden nach Kainraths alarmiert. Zusätzlich wurde das Atemluftfahrzeug der Feuerwehr Dobersberg angefordert.



Die Besitzer informierten die Einsatzkräfte, dass sich im Schuppen eine Schweißanalge mit mehreren Gasflaschen befindet. Es bestand hohe Explosionsgefahr. Mit größter Vorsicht und entsprechenden Schutzmaßnahmen wurde ein umfassender Löschangriff gestartet.



Kurze Zeit später fand ein Atemschutztrupp die bereits ausgebrannte Gasflasche. Das Flaschenventil wurde abgesprengt und somit bestand keine Gefahr mehr. Zwei kleinere Gasflaschen wurde geborgen und in einem Wasserbad gekühlt.



Nach rund einer Stunde war der Brand unter Kontrolle. Eine Brandausbreitung konnten die Einsatzkräfte trotz des starken Windes erfolgreich verhindern. Im Einsatz standen die Feuerwehren Kainraths, Alt-Waidhofen, Brunn, Buchbach, Dobersberg, Eschenau, Grafenschlag, Jaudling, Nonndorf, Vestenpoppen-Wohlfahrts und Waidhofen/Thaya mit insgesamt 140 Mitgliedern. Verletzt wurde zum Glück niemand, die Besitzer wurden vor Ort vom Roten Kreuz Waidhofen/Thaya betreut. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen.

Fotos: Verwendung unter der Nennung © BFK WT / St. Mayer

Mit freundlichen Grüßen,

Stefan Mayer

Bezirkssachbearbeiter für Öffentlichkeitsarbeit,

Pressesprecher

Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya

Südtiroler Straße 5

3830 Waidhofen an der Thaya

Mobil: +43 664 9162572

Web: http://www.bfk-waidhofen.at