Waidhofen: Die neue Siedlungsstraße in der Heli-Dungler-Siedlung wird als Heli-Dungler-Straße benannt, diesen Beschluss fasste der Gemeinderat von Waidhofen/Thaya am 21. Dezember 2020 einstimmig.

„Ich freue mich sehr, dass wir als Namensgeber einen berühmten Waidhofner kurz vor seinem ersten Todestag am 5. Jänner würdigen konnten.“, so Vizebürgermeister NR Ing. Martin Litschauer.

Am Siedlungsprojekt wurde in den letzten Monaten intensiv gearbeitet und nun kann am 18.1. mit dem Verkauf der Grundstücke für Einfamilienhäuser begonnen werden. In der Gemeinderatssitzung wurde der Grundstückspreis mit 39,50 € festgelegt. Mit der neuen Siedlung gelingt es uns auch, offenes Bauland zu verdichten“, ist Vizebürgermeister NR Ing. Martin Litschauer stolz auf das Projekt „Heli Dungler-Siedlung“.

Zur Person Helmut „Heli“ Dungler (1963-2020):

Helmut „Heli“ Dungler wurde 1963 in Waidhofen an der Thaya geboren. Er war Tierschützer und Gründer sowie Präsident der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“. Nach seiner Schulzeit in Waidhofen an der Thaya und der Absolvierung des Zivildienstes ging er nach Wien. 1984 begann seine aktive Laufbahn bei Greenpeace Österreich. 1988 gründete der Tierschützer Heli Dungler in Wien die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“. Neben seinem internationalen Engagement war er immer mit seiner Heimat-stadt Waidhofen an der Thaya verbunden. Am 5. Jänner 2020 ist der berühmte Waidhofner Heli Dungler in Südafrika verstorben. Er war verheiratet, hatte eine Tochter, einen Hund und zwei Katzen.

Auszeichnungen

2008: Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich

2013: Goldenes Verdienstzeichen des Landes Wien

2018: Fundraiser des Jahres 2018



Informationen-Foto: Martin Litschauer