Waidhofen: Am 02.04.2021 vormittags forderte eine Mitarbeiterin des Hilfswerk NÖ die Freiw. Feuerwehr Waidhofen/Thaya zu einer Türöffnung in einer Wohnhausanlage an.

Eine Dame war in einer verschlossenen Wohnung gestürzt und konnte nicht mehr selber aufstehen.

Die Mitarbeiterin des Hilfswerk Niederösterreich wollte am Karfreitag einen Pflegetermin bei einer Patientin wahrnehmen – doch sie stand vor verschlossenen Türen. Sie konnte aber durch die versperrte Wohnungstür Sprechkontakt mit der älteren Dame aufnehmen und herausfinden, dass die Dame im Haus gestürzt war und nicht mehr selber aufstehen konnte. Daraufhin alarmierte die Mitarbeiterin die Feuerwehr Waidhofen/Thaya um 11:02 Uhr zur Unterstützung.



Vor Ort erwartete die Hilfswerk-Mitarbeiterin die Einsatzkräfte. Nach einer kurzen Lageerkundung durch den Einsatzleiter wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und der Balkon der Wohnung angefahren, um hier eine Zugangsmöglichkeit zu erkunden. Parallel dazu wurde die Öffnung der Eingangstür mittels Spezialwerkzeug vorbereitet. Da ein Einstieg über die Balkontür ohne Beschädigung nicht möglich war, wurde die Wohnungstür von der Einsatzmannschaft geöffnet. Minuten später konnte die Tür geöffnet und so dem nachalarmierten Roten Kreuz Zugang verschafft werden. Die am Boden liegende 81-jährige Verletzte wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und für den Abtransport ins Landesklinikum Waidhofen/Thaya vorbereitet. Aufgrund der Enge des Stiegenhauses wurde, nach Rücksprache mit dem Team des Roten Kreuzes, der Abtransport mittels Drehleiter über den Balkon vorbereitet. Die Rettung der Person mittels Drehleiter konnte rasch und schonend durchgeführt werden.



Abschließend wurde die Eingangstür von den Einsatzkräften wieder verschließbar gemacht.

Um 12:00 Uhr konnten die Einsatzkräfte ins Feuerwehrhaus einrücken.

Eingesetzte Kräfte:

Freiw. Feuerwehr Waidhofen/Thaya mit Versorgungsfahrzeug, Hilfeleistungsfahrzeug 2, Drehleiter und 11 Mitgliedern

Rotes Kreuz Waidhofen/Thaya mit einem Rettungstransportfahrzeug

Polizei mit einem Fahrzeug

