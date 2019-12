Waidhofen: Gerade bei größeren Schadenslagen muss das System „Freiwillige Feuerwehr“ funktionieren.

Darum bereitet sich die Freiwillige Feuerwehr u.a. auch auf einen eventuellen Blackout vor. Im Dezember 2019 konnte ein mobiler Dieseltank für die Betankung von Einsatzfahrzeugen in Dienst gestellt werden.

Ein Blackout stellt eine große Herausforderung für die Einsatzkräfte dar. Die Feuerwehr Waidhofen/Thaya bereitet sich Schritt für Schritt auf ein solches Szenario vor. Für die Stromversorgung des Feuerwehrhauses wird 2020 ein Notstromaggregat angekauft. Für die Treibstoffversorgung dieses Aggregates bzw. für die Einsatzfahrzeuge wurde bereits jetzt ein mobiler Dieseltank angekauft.

Der Tank des Typs „Rietberg Kraftstoffcontainer Conty 440“ fasst max. 420 Liter Diesel und wird bei Bedarf standardmäßig mit dem Versorgungsfahrzeug (VF) oder dem Wechselladefahrzeug (WLFA-K) zum gewünschten Einsatzort transportiert. Die vier am Tank verbauten Kranösen machen zusätzlich das Umlagern des Tanks mittels Ladekran möglich. Vor Ort erfolgt die Treibstoffabgabe mit der eingebauten 12V/24V-Pumpe und einem 4m-Schlauch mit Automatik-Zapfventil.

Der neue Mobiltank kann für folgende Dinge eingesetzt werden:

– Betankung des (in Planung befindlichen) stationären Notstromaggregates im Feuerwehrhaus Waidhofen/Thaya

– Betankung des 400 kVA Großstromerzeugers (STROMA 400) bei längeren Einsätzen

– Betankung der eigenen Einsatzfahrzeuge bei längeren Einsätzen bzw. im Blackout-Fall

– Betankung anderer Feuerwehreinsatzfahrzeuge bei Großeinsätzen bzw. Katastrophen-Einsätzen

Am 17.12.2019 erfolgte die Bedienerschulung für die Feuerwehrmitglieder laut den Richtlinien des ADR (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße).

Nach der theoretischen Einweisung zu den Themen Sicherheitshinweise, Unfallverhütungsvorschriften, Bedienung, Kennzeichnung, Beförderungspapiere usw. ging es in die Fahrzeughalle. Dort wurde die Bedienung des mobilen Dieseltanks in der Praxis ausprobiert und die richtige Sicherung des Tanks auf der Ladefläche beim Transport geschult.

Informationen-Fotos: Christian Bartl, Pressedienst der Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen/Thaya, Südtiroler Straße 5, 3830 Waidhofen/Thaya, Internet: www.ffwaidhofen.at