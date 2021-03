Waidhofen: Die Einsatzmannschaft der Feuerwehr hat wieder Verstärkung bekommen.

Am 10. März 2021 konnte Kommandant Christian Bartl DI Mark-Michael Weltzl als neues Feuerwehrmitglied in den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen/Thaya begrüßen.

Im Zuge einer technischen Hilfeleistung der Feuerwehr im Sommer 2020 zeigte DI Mark-Michael Weltzl Interesse an der Technik des Feuerwehrfahrzeuges und kam ins Gespräch mit Kdt. Christian Bartl. Aber erst nachdem der private Hausbau großteils fertig gestellt war, war auch wieder Zeit für die privaten Interessen. Der 35-jährige Mark-Michael Weltzl entschloss sich für den aktiven Feuerwehrdienst und investiert ab sofort Zeit für das Wohl anderer.

Kommandant Christian Bartl gratulierte dem frischgebackenen Kameraden recht herzlich zu dieser wichtigen Entscheidung. Noch am selben Tag konnte er seinen Spind in der Feuerwehr beziehen und seine persönliche Schutzausrüstung ausfassen. Die feuerwehrinterne Ausbildung kann daher in Kürze starten.

Die Kameraden der Freiw. Feuerwehr Waidhofen/Thaya heißen Mark-Michael recht herzlich in der Feuerwehrfamilie willkommen und wünschen ihm alles Gute für seine Feuerwehrzukunft.

Im Bild: Mark-Michael Weltzl und Kdt. Christian Bartl

