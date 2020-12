Hollenbach: Kurz nach 14 Uhr am 06.12.2020 forderte die Feuerwehr Hollenbach die Unterstützung der Feuerwehr Waidhofen/Thaya bei einer Fahrzeugbergung an.

Nach einem PKW-Überschlag musste der Unfallwagen geborgen werden.

Der Lenker eines VW Golfs war auf der Landesstraße 59 von Waidhofen kommend in Richtung Hollenbach unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Lenker aus bislang unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab, stürzte in den Straßengraben und überschlug sich in Folge. Der Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz Waidhofen/Thaya versorgt.



Die örtlich zuständige Feuerwehr Hollenbach forderte zur Bergung des Unfallwagens das Wechselladefahrzeuge der Stadtfeuerwehr an. Sofort nach dem Eintreffen am Einsatzort wurde routiniert mit der Bergung des schwer beschädigten Golfs begonnen. Mittels Ladekran des Wechselladefahrzeuges wurde der Golf geborgen und anschließend von der Einsatzstelle abtransportiert.



Um 15 Uhr konnte der Einsatz beendet werden und die Einsatzkräfte wieder einrücken.

Eingesetzte Kräfte:

Freiw. Feuerwehr Hollenbach

Freiw. Feuerwehr Waidhofen/Thaya mit Versorgungsfahrzeug, Hilfeleistungsfahrzeug, Wechselladefahrzeug und 10 Mitgliedern

Rotes Kreuz Waidhofen/Thaya

Polizei mit einem Fahrzeug

