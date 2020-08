Waidhofen: Am 31. Juli 2020 präsentierten Vertreter der Rathauskoalition im Waidhofner Rathaus das neue Projekt „Heli Dungler-Siedlung“.

Auf einer Siedlungsfläche von 16.500 m² im Bereich der Theo Laube-Straße entstehen 16 Bauplätze in der Bezirkshauptstadt. Benannt wird die Siedlung nach dem weltweit bekannten Waidhofner Helmut „Heli“ Dungler (1963-2020), dem Gründer der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“. Die Siedlung wird demnach Heli Dungler-Siedlung heißen durch die dann die Heli Dungler-Straße führt. Dunglers Familie war in die Projektplanung eingebunden und freut sich sehr über diese Anerkennung.

Die neuen Bauplätze sollen schnell verfügbar sein. Möglich ist das, weil sich das Grundstück in Gemeindeeigentum befindet und eine entsprechende Aufschließung vorhanden ist. Mit dem Waidhofner Hochwasserschutzes ist dieses Grundstück außerhalb der Hochwasseranschlaglinie.

„Es ist für die Stadtentwicklung sehr positiv, dass wir kurzfristig Bauplätze für Einfamilienhäuser zur Verfügung stellen können“, freut sich Wohnbaustadträtin Marlene-Eva Böhm-Lauter auf das Projekt.

Die Projektunterlagen werden ab einem Stichtag im Herbst 2020 bereitgestellt. Ab dann sind verbindliche Anmeldungen für Bauplätze möglich. Ab 2021 soll gebaut wer-den können.

„Ich freue mich sehr, dass wir unser erstes gemeinsames Projekt umsetzen und dabei als Namensgeber einen berühmten Waidhofner würdigen können. Mit der neuen Siedlung gelingt es uns auch, offenes Bauland zu verdichten“, ist Vizebürgermeister NR Ing. Martin Litschauer stolz auf das Projekt „Heli Dungler-Siedlung“.

Zur Person Helmut „Heli“ Dungler (1963-2020):

Helmut „Heli“ Dungler wurde 1963 in Waidhofen an der Thaya geboren. Er war Tier-schützer und Gründer sowie Präsident der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“. Nach seiner Schulzeit in Waidhofen an der Thaya und der Absolvierung des Zivildienstes ging er nach Wien. 1984 begann seine aktive Laufbahn bei Greenpeace Österreich. 1988 gründete der Tierschützer Heli Dungler in Wien die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“. Neben seinem internationalen Engagement war er immer mit seiner Heimatstadt Waidhofen an der Thaya verbunden. Im Jänner heurigen Jahres ist der berühmte Waidhofner Heli Dungler in Südafrika verstorben.

Im Bild: Stadtrat Herbert Höpfl, Vizebürgermeister NR Ing. Martin Litschauer, Ioana Dungler (Ehefrau von Heli Dungler) mit dem Vierbeiner Cupper, Nina Närr (Tochter von Heli Dungler), Irmtraud Dungler (Mutter von Heli Dungler), Stadträtin Marlene-Eva

Böhm-Lauter und Stadtrat Mag. Thomas Lebersorger vor der zukünftigen Waidhofner „Heli Dungler-Siedlung“

Foto: Heli Dungler-Siedlung Luftbild.jpg

Informationen Fotos: DI (FH) Daniela Zimmermann, Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya