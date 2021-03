Raabs an der Thaya: PRŮHLEDY / DURCHBLICKE – österreichisch-tschechischer Kunst-Austausch

Eröffnungstag:

Samstag, 3. April 2021, 13 bis 18 Uhr

musikalische Begleitung:

Gerald Selig: Klarinette, Flöte, Saxophon

Ausstellungsdauer:

3. April – 18. April 2021

Öffnungszeiten:

Mi – So, 13 – 18 Uhr

Die Stadtgemeinde Žďár nad Sázavou in Mähren und die Plattform TOGETHER aus dem Waldviertel verbinden seit zwanzig Jahren Kunstschaffende, Werkstoffe und Techniken. Zusammen schaffen sie neue Anblicke und Ausblicke im Rahmen des jährlich stattfindenden Festivals „Slavnosti jeřabin / Das Fest der Vogelbeere“ in Žďár nad Sázavou. Zum ersten Mal werden heuer die Ergebnisse auch in der Kunstfabrik Groß Siegharts präsentiert.

Glas spielt dabei eine bedeutende Rolle. Das Waldviertel und Tschechien verbindet eine lange und bedeutende Tradition der Glasherstellung und -bearbeitung. Über Jahrhunderte war Glas ein unersetzlicher Werkstoff für Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst.



Mit dem Projekt „PRŮHLEDY / DURCHBLICKE“ werden BildhauerInnen und GlasmeisterInnen ihre jeweiligen Materialien in neuem Licht präsentieren. Hier trifft kunstvoll geschliffenes Glas auf sorgsam bearbeiteten Stein. Ein Dialog wird dabei auch mit MalerInnen, GraphikerInnen, KeramikerInnen und SchmuckkünstlerInnen gesucht.

Mit den KünstlerInnen:

Petr Benda, Peter Berger, Ivo Holán, Antonín Kanta, Herfriede Konkolits, Václav Kyselka, Zdenĕk Macháček, Jana Mikysková, Sabine Müller-Funk, Bořivoj Pejchal, Elisabeth Springer, Jaroslav Svoboda, Mirka Špačková, Zdenĕk Šplíchal, Miroslav Štêpánek, Myriam Urtz, Monika Vosyková, Jaroslav Vyskočil, Jana Zabloudilová

Dominique Gromes

0699/18119220

Galerien Thayland

Verein Galerien Thayaland

Oberndorf 7

Raabs an der Thaya 3820