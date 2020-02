Waidhofen: Zum zweiten Einsatz des Tages wurden die Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr Waidhofen/Thaya am 23.02.2020 um 17:28 Uhr alarmiert.

Das Sturmtief Yulia hatte in der Hamernikgasse ein Blechdach teilweise abgedeckt.

Die starken Windböen rissen einen Teil des Blechdach bei einem Einfamilienhaus in der Hamernikgasse aus der Verankerung und brachten einen Rauchfang zum Umstürzen.



Da der Sturm aber nicht an Kraft verlor, drohte das komplette Blech vom Dach gerissen zu werden. Als erste Maßnahme wurde die Drehleiter durch eine enge Einfahrt in den Innenhof des betroffenen Objektes manövriert und dort in Stellung gebracht.

Nach der Lageerkundung aus dem Drehleiterkorb aus, wurde die geplante Vorgehensweise zur Sicherung des Blechdaches mit dem Besitzer besprochen. Dieser stelle sofort die erforderlichen Schrauben und Holzlatten zur Verfügung.

Meter für Meter wurde das lose Blech von den Einsatzkräften wieder auf der Unterkonstruktion befestigt und die losen Mauerziegel des zerstörten Rauchfangs vom Dach entfernt. Weiters wurde eine offene Dachluke mit einer Platte provisorisch verschlossen, damit kein Regen in das Hausinnere eindringen konnte.

Um 19 Uhr konnten die Sicherungsarbeiten abgeschlossen werden und die Einsatzkräfte wieder einrücken.

Eingesetzte Kräfte:

Freiw. Feuerwehr Waidhofen/Thaya mit Vorausrüstfahrzeug, Versorgungsfahrzeug, Hilfeleistungsfahrzeug 2, Drehleiter und 14 Mitgliedern

Informationen-Fotos: Christian Bartl, Pressedienst der Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen/Thaya, Südtiroler Straße 5, 3830 Waidhofen/Thaya, www.ffwaidhofen.at