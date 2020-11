Niederedlitz-Göpfritzschlag: Die Freiw. Feuerwehr Niederedlitz forderte am 14.11.2020 um 15:31 Uhr das Wechselladefahrzeug der Feuerwehr Waidhofen/Thaya zur Unterstützung bei einer PKW-Bergung an.

Ein Fahrzeug landete nach einem Überschlag auf der Landesstraße 8164 am Dach.

Der Lenker eines Mitsubishi Lancer Evolution war auf der Landesstraße 8164 von Niederedlitz in Richtung Göpfritzschlag unterwegs, als der Sportwagen am Ende einer Rechtskurve ins Schleudern geriet. Trotz Gegenlenkversuche des Fahrers kam der Wagen von der Fahrbahn ab, stürzte in den rechten Straßengraben, überschlug sich und kam am Dach liegend zum Stillstand. Der Lenker konnte glücklicherweise sein Fahrzeug unverletzt verlassen.



Durch die örtlich zuständige Feuerwehr Niederedlitz wurde die Unfallstelle abgesichert und das Wechselladefahrzeug über die NÖ Landeswarnzentrale nachgefordert. Der Unfallwagen wurde mit Ladekran des Wechselladefahrzeuges zuerst auf die Räder gestellt und anschließend die Fahrzeugbatterie aus Sicherheitsgründen abgeklemmt. Danach konnte der Sportwagen mit dem Hebekreuz geborgen und von der Unfallstelle abtransportiert werden. Während der Bergungsarbeiten musste der Verkehr im Bereich der Einsatzstelle angehalten werden.

Um 17:25 Uhr konnte die Einsatzbereitschaft der Stadtfeuerwehr wieder hergestellt werden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiw. Feuerwehr Niederedlitz mit Löschfahrzeug

Freiw. Feuerwehr Waidhofen/Thaya mit Hilfeleistungsfahrzeug 2, Wechselladefahrzeug und 6 Mitglieder