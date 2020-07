Dimling: Neue Geräte schützen Patienten und Einsatzkräfte

TE Connectivity mit Sitz in Dimling, spendete auch heuer wieder namhafte Geldbeträge an lokale Organisationen.

Das Rote Kreuz Waidhofen erhielt eine Spende von 3.000 Euro und investierte dieses Geld in die Aufrüstung der Schutzausrüstung für Patienten und Mitarbeiter.

„Mit dieser Spende konnten wir neben den Rettungstransportwägen auch unsere Krankentransportwägen mit Pulsoxymeter und CO Warngeräten ausstatten“, freut sich Bezirksstellengeschäftsführer Bernhard Schierer.

Pulsoxymeter dienen zur Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO²) und des Puls. Das personenbezogene Eingasmessgerät misst schnell und präzise CO, H2S, SO2 oder O2 und warnt die Einsatzkräfte rechtzeitig vor einer Gefahr durch Gase am Einsatzort.

Der Stellvertretende Bezirksstellenleiter Christian Hrauda ergänzt: „Das Pulsoxymeter ist einfach zu bedienen und unterstützt unsere Mitarbeiter beim Überwachen des Gesundheitszustandes der Patienten. Das CO Warngerät ist fix am Notfallrucksack montiert und misst ständig die Konzentration von verschiedenen gefährlichen Gasen in der Luft und schlägt rechtzeitig Alarm“.

Werksleiter Christian Zotter hob die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz hervor und freut sich, dass die durch die Spende finanzierten Geräte einen Beitrag zur Sicherheit der Einsatzkräfte und der Patienten leisten.

Im Bild: Spende_RK.jpg: Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Christian Hrauda, Werksleiter Christian Zotter und Bezirksstellengeschäftsführer Bernhard Schierer mit den neu angekauften Geräten.

Informationen: Christian Zotter, Werksleiter TE Connectivity, +43 2842 90560 2001, christian.zotter@te.com