Ellends: Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Horn lenkte am 15. Juli 2021, gegen 16.50 Uhr, einen Pkw auf der L 60

im Katastralgemeindegebiet von Ellends, aus Richtung Groß Siegharts kommend in Fahrtrichtung Ellends. Vor ihm lenkte ein 79-Jähriger aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya einen Pkw in dieselbe Richtung.

Zur selben Zeit lenkte ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya einen Pkw in der entgegengesetzten Richtung. Auf Höhe des Straßenkilometers 11,4 dürfte der 27-Jährige den vor ihm fahrenden 79-Jährigen überholt haben, woraufhin es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des 46-Jährigen gekommen sei.

Der 27-Jährige und der 46-Jährige erlitten Verletzungen schweren Grades. Nach der Versorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurde der 27-Jährige in das Landesklinikum Horn und der 46-Jährige in das Universitätsklinikum Krems an der Donau verbracht.

LPD-NOE