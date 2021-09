Vitis: Auf der LB 2 zwischen Großrupprechts (Gemeinde Vitis) und Langschwarza (Gemeinde Schrems, Bez. Gmünd) kam es Mittwochfrüh zu einem Verkehrsunfall.

Ein Traktor mit zwei Anhängern kippte um, der 57-jährige Fahrer wurde verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Zu dem Unfall kam es während einem Überholvorgang eines PKWs.



Gegen 6 Uhr früh war ein 57-jähriger Landwirt mit seinem Traktor und mit zwei mit Kartoffel beladenen Anhängern auf der LB 2 von Großrupprechts Richtung Langschwarza unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve wurde das Traktorgespann von einer PKW Lenkerin überholt. Sie dürfte dabei den entgegenkommenden Linienbus übersehen haben und versuchte wieder zurück auf den rechten Fahrstreifen zu kommen. Der PKW scherte knapp vor dem Traktor ein und es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Traktor. Der Traktorlenker kam danach in das rechte Straßenbankett und stürzte anschließend um. Die Zugmaschine kam auf der Straße zum Liegen, die beiden Anhänger stürzten in den Straßengraben. Der Traktorlenker konnte das Führerhaus verlassen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er mit dem Notarzthubschrauber ins Landesklinikum Horn geflogen. Der PKW wurde leicht beschädigt, die Lenkerin blieb unverletzt.



Die Feuerwehren Großrupprechts, Vitis und Schrems standen bei der Bergung im Einsatz. Der Traktor wurde zuerst mittels Kran von den Anhängern getrennt und mit einer Seilwinde wieder auf die Räder gestellt. Anschließend wurden die beiden Anhänger aufgestellt. Der Abtransport erfolgt durch eine lokale Fachwerkstätte. Die Feuerwehren unterstützten bei der Verladung. Nach dem Reinigen der Unfallstelle konnten die 22 eingesetzten Feuerwehrkräfte nach rund sechs Stunden beenden.



Neben den Feuerwehren standen das Rote Kreuz Waidhofen mit einem Rettungstransportwagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug, der Notarzthubschrauber „C2“, die Polizei sowie die Straßenmeisterei im Einsatz. Die LB 2 war während der Arbeiten im Bereich der Unfallstelle für den Verkehr gesperrt, eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

Fotos: Verwendung unter der Nennung © FF Großrupprechts honorarfrei.

