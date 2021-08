Waidhofen an der Thaya: Eine 20-Jährige aus dem Bezirk Gmünd lenkte am 26. August 2021, gegen 05.50 Uhr, einen Pkw auf der LB 5 im Stadtgemeindegebiet von Waidhofen an der Thaya, aus Richtung Pfaffenschlag kommend in Fahrtrichtung Dimling.

Hinter ihr lenkte eine 27-Jährige aus dem Bezirk Gmünd einen Pkw in dieselbe Richtung. Im Ortsgebiet von Dimling habe die 20-Jährige angehalten habe, um nach links in die Schrackstraße einzubiegen.

In weiterer Folge sei die 27-Jährige aus bislang unbekannter Ursache auf das Fahrzeug der 20-Jährigen aufgefahren. Die 20-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Versorgung durch Rettungskräfte vor Ort in das Landesklinikum Waidhofen an der Thaya verbracht.

LPD-NOE