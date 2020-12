Pfaffenschlag: PV-Projekt in Firmenzentrale nahm Betrieb auf

Platz genug gibt es am W.E.B-Betriebsstandort in Pfaffenschlag, und dieser wurde nun verstärkt zur Energiegewinnung genutzt.

Mitte September nahm das PV-Projekt Pfaffenschlag IV seinen Betrieb auf. In Zukunft soll die 486 kWp starke Photovoltaikanlage pro Jahr rund 444 MWh sauberen Strom liefern. In nur drei Tagen wurden die PV-Module auf einer Fläche von 4.436 m2 installiert.



Die PV-Anlage ist ein weiteres Beispiel dafür, wie facettenreich die W.E.B an einer nachhaltigen Zukunft arbeitet. Denn das Projekt hat gleich mehrere Premieren zu bieten. Es ist aus der Idee entstanden, das relative neue „Ost-West-System“ in einer Lehrbaustelle zu montieren und den Strom anschließend auch eigenständig zu vermarkten. So dient die Anlage unter anderem als Testprojekt für zukünftige Power Purchase Agreements und ist Teil des Projektes „Leuchtturm 2040“.

Hier zeigt die W.E.B heute schon an ihrem Betriebsstandort auf, wie viele nachhaltige Alternativen im Rahmen der Sektorkopplung zur Verfügung stehen, um unseren Planeten klimafit zu gestalten.

