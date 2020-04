Pfaffenschlag: Österreichischer Windkraftpionier setzt in seinem Jubiläumsjahr Erfolgskurs fort.

Bestes Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Produktionsvolumen klar über Vorjahr | Deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung . Hauptversammlung verschoben auf 18. September

Im Jahr ihres 25. Bestandsjubiläums konnte die WEB Windenergie AG 2019 nicht nur die Marke von 500 MW Kraftwerkskapazität und 100MEUR Umsatz überschreiten, sondern einmal mehr auch die „magische“ Grenze von 1 Terawattstunde (1.000 Gigawattstunden) erneuerbarer Stromproduktion übertreffen.

„2019 war ein weiteres sehr bemerkenswertes Jahr für die W.E.B“, resümierte Vorstandsvorsitzender Dr. Frank Dumeier im Online-Pressegespräch des Unternehmens. „Wir durften zwei Jubiläen im Beisein zahlreicher prominenter Gäste aus dem In- und Ausland feiern – 25 Jahre sind seit der Gründung der W.E.B vergangen, 20 Jahre seit ihrer Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. Und daneben haben wir noch zwei wichtige Meilensteine bei Kraftwerkskapazität und Umsatz erreicht. Das bestärkt uns auf unserem Weg, der von einem weiteren Ausbau unserer Kraftwerkskapazität in Österreich und unseren internationalen Märkten geprägt sein wird.“

Stetiger Kapazitätsausbau: Schon in der Vergangenheit hat die laufende Erweiterung des unternehmenseigenen Kraftwerksparks neben der hoch professionellen Betriebsführung und Wartung wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung der W.E.B beigetragen. Allein 2019 gingen knapp 60 MW neu ans Netz, darunter der erste W.E.B-Windpark in Italien und das erste W.E.B-Projekt in der kanadischen Provinz New Brunswick.

Frank Dumeier: „Insgesamt konnten wir 2019 fünf Projekte in fünf Ländern neu in Betrieb nehmen. In Summe haben wir unsere Kraftwerkskapazität in den letzten beiden Jahren um mehr als 100 MW erweitert, das bietet natürlich eine gute Basis für entsprechende Produktionssteigerungen. Schon seit 2018 produzieren wir übrigens mehr Strom außerhalb Österreichs als im Inland.“

Wachstumskurs wird ausgebaut

Damit setzt die W.E.B ihren Wachstumskurs fort. Finanzvorstand DI Dr. Michael Trcka: „Die weltweit immer breiter verankerte Fridays-for-Future-Bewegung, der Green Deal der neuen EU-Kommissionspräsidentin und die ehrgeizigen Umweltziele der neuen österreichischen Bundesregierung haben uns darin bestärkt, mit noch mehr Elan an der Umsetzung der Energiewende zu arbeiten. Die Verstärkung unseres Wachstums wird uns – trotz aktueller Verzögerungen durch die Coronakrise – in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen.“

Frank Dumeier ergänzt: „Gerade die Covid-19-Pandemie hat der Menschheit bewusst gemacht, wie fragil unser Leben auf diesem Planeten ist und dass wir alles tun müssen, das labile Gleichgewicht – auch in Klimafragen – nicht weiter zu gefährden. Wir sind überzeugt, dass die Energiewende und der weitere Ausbau der Erneuerbaren nach dieser Krise voller Elan weiterlaufen werden. Das gilt beispielsweise auch für das bisher größte W.E.Bwindparkprojekt Ariano, Italien, für das wir im Jänner den Tarifzuschlag erhalten haben. ”

Direktvermarktung weiter im Aufwind

Dynamisch verläuft weiterhin auch die innovative Vermarktung des von der W.E.B produzierten Stroms als „W.E.B Grünstrom“. Nach Abschluss eines Vertrags mit der Diözese Graz-Seckau mit rund 1.500 Zählpunkten im Jahr 2018 konnten die belieferten Zählpunkte 2019 erneut um 147 % auf nahezu 6.500 gesteigert werden.

Bereits rund 70 GWh wurden im abgelaufenen Jahr an Endkunden direkt vermarktet.

Michael Trcka: „Das Österreichische Umweltzeichen und alljährliche Top-Positionen im Stromanbieter-Ranking von WWF und GLOBAL 2000, die uns 2019 wieder als ‚Treiber der Stromzukunft’ ausgezeichnet haben, helfen uns hier massiv.“

Stabile Zahlen, attraktives Investment

Sehr solide zeigen sich nach dem Jahr 2019 auch die Finanzkennzahlen der W.E.B.

Michael Trcka: „Der Konzernumsatz ist dank der höheren Produktion um rund 22 % gestiegen, das Konzernergebnis lag bei 16,5 Mio. EUR. Dies ist das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte.“

Dass die Anleger die W.E.B schätzen, zeigt nicht nur der im Jahresverlauf 2019 um mehr als 30 % gestiegene Preis der W.E.B-Aktie, sondern auch die einmal mehr erfolgreiche Platzierung von zwei neuen Windkraftanleihen des Unternehmens.

Michael Trcka dazu: „Dass wir 2019 erneut 14,6 Mio. EUR erlösen konnten, belegt, dass wir den Anlegern mit unseren Green Investments ein sehr attraktives Angebot machen. Nicht von ungefähr ist die Zahl der Aktionäre und Anleihe-Investoren mittlerweile auf rund 6.100 gestiegen; wir haben 2019 auch die Schwelle von 4.000 Aktionären überschritten. Diesen Weg der breiten Bürgerbeteiligung werden wir sicher weitergehen.“

Hauptversammlung verschoben

Die Maßnahmen rund um Covid-19 haben auch zur Entscheidung geführt, die für Mai geplante Hauptversammlung auf den 18. September 2020 zu verschieben. Der Dividenden-Ex-Tag wird zum ursprünglich geplanten Termin, dem 22. Mai 2020, beibehalten. „Wir hoffen, dass bis Mitte September Covid-19 so weit zurückgedrängt ist, dass Präsenzveranstaltungen wieder möglich sind.

Die W.E.B ist ein Bürgerbeteiligungsunternehmen, der direkte Austausch mit den Aktionären ist uns wichtig“, erläutert Michael Trcka abschließend.

Informationen: WEB Windenergie AG, DI Beate Zöchmeister, MAS, Leitung Kommunikation, beate.zoechmeister@windenergie.at , Tel.: +43 2848 6336–19; Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag; www.windenergie.at

Zur WEB Windenergie AG (W.E.B)

Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Seit mehr als 25 Jahren nutzt sie die Kraft von Wind, Wasser und Sonne und produziert daraus wertvollen Ökostrom. Die derzeit 275 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von rund 504 MW. Sie decken damit indirekt den Strombedarf von rund 370.000 Haushalten. Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, Tschechien, Kanada und den USA tätig. Die WEB Windenergie AG ist eine Publikumsgesellschaft, deren nicht börsennotierende Aktien mit Unterstützung der Online-Plattform www.traderoom.at gehandelt werden.

Aktuell sind mehr als 4.100 Aktionäre an der W.E.B beteiligt. Sie ist damit die größte Publikumsgesellschaft für Regenerativenergie in Österreich. 2015 wurde das Unternehmen mit dem Österreichischen Klimaschutzpreis in der Kategorie „Unternehmen Energiewende“ ausgezeichnet, 2016 folgte angesichts der hohen Servicequalität der W.E.B die Zertifizierung durch den Germanischen Lloyd.

2017 erhielt die W.E.B zudem das Österreichische Umweltzeichen. 2017, 2018 und 2019 wurde das Unternehmen von Global 2000 und WWF in deren Stromanbieter-Check auf Platz 1 gereiht.