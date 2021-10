Pfaffenschlag: Bereits mehr als 50 % der Neuen Aktien gezeichnet | Stärkung der Eigenkapitalbasis für weiteres Wachstum

Pfaffenschlag/Wien, 29. September 2021. Kurz nach dem Start der Kapitalerhöhung 2021 der WEB Windenergie AG (W.E.B) ist die Transaktion auf einem guten Weg: Mit Stand von gestern sind bereits Zeichnungsscheine für mehr als 50 % der neu emittierten Aktien beim Unternehmen eingelangt.

Damit wurden bereits vor Ablauf der Bezugsfrist, in deren Verlauf Neue Aktien ausschließlich auf Basis von Bezugsrechten gezeichnet werden können, mehr als 144.000 Neue Aktien gezeichnet. Insgesamt sollen im Rahmen der Kapitalerhöhung bis zu 288.453 Neue Aktien ausgegeben werden.

Die Bezugsfrist startete am 1. September und läuft bis voraussichtlich 13. Oktober. In der anschließenden Angebotsfrist von 14. Oktober bis voraussichtlich 24. November ist die Zeichnung der verbleibenden Neuen Aktien dann ohne Bezugsrechte möglich. Diese Zeichnungen wickelt die W.E.B mit der Crowdinvesting-Plattform CONDA als technischem Dienstleister ab. Interessenten für das freie Angebot können sich bereits jetzt unter https://aktie21.web.energy zum Newsletter anmelden und werden zum Start der Angebotsfrist direkt informiert.

W.E.B-Finanzvorstand Michael Trcka zum bisherigen Zeichnungserfolg: „Wir freuen uns sehr über das große Interesse an unserer Emission, das sich auch in einem überaus regen Bezugsrechtshandel niedergeschlagen hat. Bis gestern haben in Summe mehr als 600.000 Bezugsrechte in über 1.200 Transaktionen den Besitzer gewechselt. All das bestätigt uns nicht nur in der Entscheidung für diese Kapitalerhöhung, sondern auch in unserem Kurs insgesamt. Wir arbeiten mit voller Kraft an der Energiewende, und das ist auch für Investoren hoch interessant. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung leisten einen wesentlichen Beitrag für unser weiteres Wachstum.“

Der Ausgabepreis der Neuen Aktien unter Ausnutzung von Bezugsrechten beträgt 85,00 EUR. Das Bezugsrechtsverhältnis wurde mit 10:1 festgelegt, sodass ein Aktionär zehn bestehende Aktien besitzen muss, um eine Neue Aktie zeichnen zu können. Der Ausgabepreis ohne Ausnutzung von Bezugsrechten wird erst kurz vor der Angebotsfrist festgelegt; die vergangene Hauptversammlung der W.E.B hat hier einem Preisband von 95,00 EUR bis 105,00 EUR zugestimmt.

Weitere Infos: Alle Informationen zur Kapitalerhöhung der WEB Windenergie AG finden Investoren im Internet unter https://investieren.in.web.energy.

Rückfragehinweis

WEB Windenergie AG

DI Beate Zöchmeister, MAS, Leitung Kommunikation

beate.zoechmeister@web.energy

Tel.: +43 2848 6336–19; Mobil: +43 664 962 70 04

Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag

www.web.energy