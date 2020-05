Gross Siegharts: Ab 15. Mai 2020 wird die Kunstfabrik Groß Siegharts ihre Ausstellungs-Räume wieder geöffnet haben.

Die Ausstellungen von Bertram Castell (Galerie Kunstfabrik) und Jasmin Edelbrunner (Projektraum junge Kunst) können nun endlich besucht werden.

BesucherInnen bitten wir, ihren Mund-Nasen-Schutz mitzubringen. Desinfektionsmittel steht vor Ort zur Verfügung.

Die Öffnungszeiten sind, wie gewohnt, Mittwoch bis Sonntag, 13 bis 18 Uhr.

Galerie Kunstfabrik

Bertram Castell

Ab 15. Mai 2020

Mi bis So, 13 bis 18 Uhr

bis voraussichtlich Ende Juli 2020

„Die Liebe zur Natur als Kosmos unerschöpflicher Eindrücke und Anregungen begleitet Bertram Castell seit seiner Kindheit und Jugend. Ohne regelmäßige Streifzüge und Wanderungen im Wald, die für ihn zur Lebensnotwendigkeit wurden und immerwährenden Erkenntnisgewinn bedeuten, hätte sein künstlerisches Durchhaltevermögen schon längst geendet oder gravierende Einbußen erlitten. Und so wie sich Natur, Wiese und Wald jedes Jahr im Werden und Wandel von Jahres- und Tageszeiten ihrer Bestimmung gemäß in neuem Gewand zeigen, erobert auch der schnelle, geübte Duktus des Künstlers in überschaubaren Abschnitten neues Terrain und weiterführende Anknüpfungspunkte.“

– Peter Baum, Kunstkritiker, Kulturjournalist, Fotograf

Projektraum junge Kunst

Jasmin Edelbrunner

„the noise of painting“

Ab 15. Mai 2020

Mi bis So, 13 bis 18 Uhr

bis voraussichtlich Ende Juli 2020

„Meine künstlerische Praxis im Malen und Zeichnen untersucht die Beziehung zwischen Rhythmus, Wiederholung und emotionaler Verbundenheit. Auch das Spiel mit Zeit und Bewegung ist ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Ich besitze eine große Faszination, verschiedene Dinge und Themen miteinander zu verbinden und zu verknüpfen.

Üblicherweise warte ich solange, bis sich in meinem Kopf eine Vorstellung oder Ahnung von der nächsten Arbeit zusammenbraut. So bastle ich im Gedächtnis an Grundstrukturen, füge etwas hinzu, nehme es an anderen Stellen weg. Dann wechsle ich zwischen „analogen“ und digitalen Skizzen hin und her, bis ich das Gefühl bekomme: „Ich halte es nicht mehr aus – ich muss jetzt malen!““

– Jasmin Edelbrunner

Die Ausstellungen von Julia Avramidis (Galerie Kunstfabrik) und Rosa Andraschek (Projektraum), die für Mai geplant waren, werden in der kommenden Kunst-Saison 2021 nachgeholt.

Dasselbe gilt für die Ausstellungen von Stefan Reiterer, Terese Kasalicky und Matthias Peyker (Galerie Kunstfabrik) und Kateřina Dobroslava Drahošová (Projektraum), die von Juni bis Juli hätten stattfinden sollen. Auch diese KünstlerInnen werden wir nun 2021 bei uns begrüssen.

